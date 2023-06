Con el test visual de esta nota de Depor vas a poder conocerte a la perfección. Y es que realmente tiene la capacidad de brindarte información sobre tu forma de ser. Lo mejor de todo es que no debes hacer nada complicado para recibirla. La prueba es espectacular, así como “la que revela tu verdadera identidad, según los dedos de tus pies” y “la que saca a la luz la percepción que tiene la gente de ti”.

Te pido que te relajes porque solo debes mencionar lo que tus ojos captaron primero en la imagen que acompaña la nota de Depor para que puedas gritar al mundo entero que sabes muy bien cómo eres. Dar esa respuesta no te quitará mucho tiempo. Contesta con sinceridad y todo estará perfecto.

La imagen del test visual

Es necesario recalcarte que las estrellas y el corazón son las únicas posibles respuestas porque solo esas opciones están presentes en la imagen del test visual. No digas otra cosa. Por otro lado, si te preguntas dónde están los resultados de la prueba, te informo que se encuentran más abajo. Si bien son impactantes, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color verde, muestra varias estrellas y un corazón. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados del test visual

Estrellas:

Si viste primero las estrellas, antes de criticar, prefieres ponerte en el lugar del otro para entender lo que pasa y tratar de ayudar. Eres generoso(a), amable y atento(a). Nunca tienes un “no” como respuesta. Siempre cumples con tu palabra. Las personas de tu alrededor te ven como alguien comprometido(a) y responsable.

Corazón:

Si viste primero el corazón, no soportas que te den órdenes. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Te vas de los lugares donde sientes que no vas a crecer. Te encantan los desafíos y pasar tiempo al aire libre. No sueles guardar rencor.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

