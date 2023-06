Si llegaste hasta aquí, de verdad te interesa saber si eres una persona justa o no. Estate tranquilo(a) porque ahora mismo participarás en un test visual capaz de revelarte esa información relevante sobre ti. La prueba se ha ganado el cariño de muchos usuarios, así como “la que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies” y “la que da a conocer la percepción que tiene la gente de ti”.

Tal y como te he indicado en el titular de esta nota, solo vas a tener que contestar una pregunta fácil y es la siguiente: ¿Qué fue lo primero que captaron tus ojos en la imagen? Recuerda responder con sinceridad. La mentira te perjudicará, ya que quienes engañan pierden su tiempo.

Es hora de que mires la imagen del test visual

La imagen del test visual posee un fondo de color verde en el que se pueden distinguir unas botellas y unas manos. Esos elementos vienen a ser las opciones presentes en la ilustración y, por ende, las únicas posibles contestaciones de la interrogante revelada en el párrafo anterior. Si te preguntas dónde están los resultados de la prueba, te informo que están más abajo y que no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de unas botellas y el de unas manos. (Foto: MDZ Online)

Revisa los resultados del test visual

Botellas:

Si viste primero las botellas, nada se te pasa por alto. Eres una persona muy observadora y justa. Jamás tomas una decisión sin pensarla dos veces. La gente deposita su confianza en ti. Destacas por tu compromiso y por tu obsesión a la perfección. Te cuesta reconocer tus errores.

Manos:

Si viste primero las manos, vives como si no existiera un mañana. Te encanta estar en pareja. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Siempre buscas nuevas aventuras. La zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

