Toda aquella persona que quiera conocer su verdadera personalidad debe participar en el test visual que motivó la creación de esta nota de Depor. Yo decidí sumarme a la prueba hace un rato y la verdad es que considero que es de las mejores que existen. Me brindó la información que necesitaba para poder decir que sé todo sobre mi forma de ser. Esa misma experiencia la podrás vivir al desarrollar la prueba, que nada más consiste en responder una simple pregunta: ¿Cuál es tu flor favorita? Claro está, tu contestación debe estar basada en las alternativas que fueron colocadas en la imagen que he puesto más abajo. No puedes pretender recibir algo correcto mencionando lo que no aparece en la ilustración.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se colocaron muchas flores. Puedes mirarlas todo el tiempo que quieras antes de tomar una decisión. Ten en cuenta que una vez que digas una flor, no habrá marcha atrás. Los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a). Sobre eso no tengo ninguna duda.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra varias flores. Indica cuál es tu favorita. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Flor 1:

Si esta es tu flor favorita, eres una persona que tiene la capacidad de apoyar a sus amigos. Siempre tienes las palabras adecuadas para calmarlos y darles buenos consejos.

Flor 2:

Si esta es tu flor favorita, atraes a los demás. Eres una persona creativa, curiosa, optimista y emprendedora. Tienes mucha energía. Siempre te estás divirtiendo.

Flor 3:

Si esta es tu flor favorita, siempre dices lo que piensas. Eres una persona valiente y honesta. Sabes lo que quieres. Te encanta planificar las cosas.

Flor 4:

Si esta es tu flor favorita, eres una persona única. Destacas por tu capacidad de liderazgo. Atraes a los demás con mucha facilidad.

Flor 5:

Si esta es tu flor favorita, tienes un corazón cálido. Sabes controlar tus emociones. Eres una persona muy sensible. Cuando te enamoras, amas con todas tus fuerzas a esa persona.

Flor 6:

Si esta es tu flor favorita, eres una persona extraordinaria. Trabajas duro para cumplir con tus metas. Tus amigos suelen buscarte para recibir consejos.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

