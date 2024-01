Sabes bien que los test visuales siempre dan a conocer cosas sorprendentes de cada participante. Si te sumas al de esta nota, averiguarás qué es lo que falta en tu relación sentimental en un dos por tres. Solo debes seleccionar uno de los corazones que aparecen en la imagen de abajo.

Pero no creas que eligiendo cualquiera obtendrás la información exacta. Para que todo marche como debe ser, tienes que escoger el que más te haya llamado la atención. Por lo tanto, es indispensable que mires detenidamente la ilustración de la prueba.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual puedes apreciar cuatro corazones. Ninguno es igual a otro. No creas que debes seleccionar uno rápidamente. Demórate todo lo que quieras. Los resultados de la prueba no se irán a ningún lado. Estos los leerás luego de que hayas tomado una decisión. Ojo que no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro corazones. Elige uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Corazón 1:

Si elegiste este corazón, lo que te falta en tu relación es pasión. Necesitas más emociones.

Corazón 2:

Si escogiste este corazón, lo que te falta en tu relación es libertad de acción. Estás un poco congelado(a) en tu hermoso jardín.

Corazón 3:

Si elegiste este corazón, lo que te falta en tu relación es viajar. Necesitas momentos inusuales.

Corazón 4:

Si escogiste este corazón, lo que te falta en tu relación es atención. No tienes la suficiente. Necesitas conectar con tu pareja.

¿Cuáles son los tres pilares imprescindibles de una relación sentimental sana?

El sueño de muchas personas es llegar a tener una relación sentimental sana. Sin embargo, muy pocas conocen que esta posee tres pilares imprescindibles que, de acuerdo a la página web itaepsicologia.com, son: la confianza, el respeto y el compartir.

