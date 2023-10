La decisión que tomes aquí será importante para lograr conocer distintos aspectos de tu forma de ver la vida. Tan solo necesitarás indicar, con mucha sinceridad, a quién brindarías ayuda primero en la gráfica del test visual que mostramos. Es posible que analices la gráfica, pero finalmente tienes que decidir entre todas las alternativas que te mostramos. Cuando ya tengas tu elección, esta será la que te mostrará tus prioridades en este momento de tu vida.

Mira la imagen del test visual

En la gráfica a analizar se aprecia una situación un poco estresante. Colócate en ese contexto y elige a quién ayudarías primero: una anciana ciega, un niño que está perdido y llorando, un hombre joven en muletas y con la pierna fractura y a una enfermera en plena capacidad de su facultades que dejó caer una carpeta con archivos. Elige uno.

Una vez que hayas elegido la alternativa que consideres correcta, simplemente conocerás los resultados. (Foto: GenialGuru).

Conoce los resultados del test visual

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #1?

Eres una persona bien educada, con muchos valores y respetas las tradiciones del pasado. Siempre eres racional a la hora de tomar decisiones, jamás actúas sin pensar. Se te hace difícil soportar las injusticias de este mundo. A menudo te confían el trabajo rutinario que los demás lograron evitar.

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #2?

Tu decisión indica que tienes un corazón muy sensible que muchas veces fue lastimado. Seguramente en varias ocasiones te han dicho: “No dejes que se aprovechen de ti” o “Quítate los lentes de color rosa”. A tu lado tus amigos se sienten tranquilos y seguros porque jamás los dejarás solos con sus problemas.

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #3?

Eres el alma de la fiesta y te encantan las reuniones divertidas. No te gusta tener prisa y nunca harías más de lo que se necesita si nadie te lo ha pedido. Eres líder y atraes a las personas igual de fuertes como un imán.

¿AYUDARÍAS A LA PERSONA #4?

Eres una persona ligera, optimista, que ve la vida de colores brillantes y no se fija en las imperfecciones del mundo. Te llevas bien con la gente rápidamente y no te gusta sobre esforzarte. Tu naturaleza curiosa adora las aventuras y no soporta estar encerrada.

