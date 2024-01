Las personas superficiales mayormente carecen de seriedad, tanto en lo que dice como en lo que hace. En el test visual que te presento podrás saber si formas parte de este grupo o quizá te diferencias de la gente por no serlo. Cuando alguien es superficial, no analiza las cosas en su profundidad y solo se enfocan en el aspecto exterior. Además, no siempre cumplen lo que prometen porque se basan en la belleza física. La prueba consiste en una imagen con dos percepciones distintas. Es evidente que no hay respuesta correcta para esta prueba porque todo depende de cómo lo ves en primera instancia. Acompañado de un fondo morado, las respuestas pueden generar ciertos cambios en tu forma de pensar, aunque es sabido que estos acertijos no poseen una validez científica. Lo único que te voy a pedir es que seas sincero al responder porque de ello depende que cambies o quizás mantengas tu forma de ser.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona superficial. (Foto: Pinterest)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero la corona...

Si has visto la figura de una corona, quiere decir que eres una persona ególatra, y todos a tu alrededor lo saben . Muchas veces te concentras tanto en ti mismo que dejas de prestar atención a los sentimientos ajenos. Sabes muy bien que tú familia es un pilar importante en tu vida y por ello, tratas de cuidarlos siempre. Sin embargo, hay épocas en dónde eres muy superficial y te olvidas de esa protección que prometiste dar a tus seres más queridos. También, no haces cualquier cosa por cualquier persona, sabes muy bien qué personas son importantes en tu vida.

Si viste una persona con músculos...

Si en tu caso viste la figura de una persona musculosa, quiere decir que sobresales por ti honestidad. Debido a que tu sinceridad es muy extrema, muchas veces te juega malas pasadas y se te olvida que otras personas no están preparadas para escuchar esa verdad. Además, eres alguien que no soporta la hipocresía y te mantienes alejado de la gente falsa. Las personas que han visto esta figura, normalmente son personas tímidas y además, prefieres a gente de una mentalidad más abierta. Todo esto quiere decir que no eres una persona superficial, pero esto no quiere decir que en el futuro lo sigas siendo .

