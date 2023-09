No sientas temor al resolver este test visual. Seguramente el titular de esta prueba te asustó, pero si estás completamente convencido de ti y de tu pareja esto será tarea sencilla. Lo único que debes hacer es contestar qué elemento logró apoderarse de tu atención, pues este te brindará respuestas concretas sobre lo que vienes a buscar.

Observa la ilustración del test visual

Es importante que cuando vayas a desarrollar esta prueba te concentres pues de acuerdo a lo que logres identificar con claridad sabrás si la confianza hacia tu pareja está a prueba de todo. ¿Ya estás listo? Una vez que tengas en mente tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de la misma.

Solo indiqué cuál elemento lograste identificar y conocerás los resultados del test visual. | Foto: chedonna

Descubre los resultados del test visual

Si notó la cascada por primera vez (o solo la cascada), ciertamente se puede decir que es un observador muy directo, que no se distrae fácilmente con detalles aparentemente insignificantes. También significa que en este momento no estás particularmente interesado en las relaciones, que tu relación no está entre tus principales preocupaciones , o que simplemente no estás actualmente en una relación. Te estás dedicando a ti mismo y te apoyas principalmente en tus ideas y percepciones: es, con mucho, la forma correcta de abordar la vida con sentido crítico.

Si has visto la cara de la mujer que sale de la cascada y cuyo cabello está hecho de agua, significa que ahora mismo estás buscando a alguien que te complete, como en las mejores películas románticas. A veces puedes sentirte un poco solo, pero no te preocupes, es completamente natural. Lo importante es que no caigas en la tentación muy peligrosa de volcar tu atención y todas tus energías sentimentales en la primera persona que pasa.

Si viste la cara del hombre antes que nada, probablemente significa que tienes un enfoque muy racional de la idea de pareja, y para algunos, poco romántico. Para ti, una pareja debe trabajar principalmente en la vida cotidiana y, aunque una persona te guste desde el punto de vista estético y te atraiga desde el punto de vista emocional, siempre estarías dispuesto a descartarla si no demuestra que están cerca de usted en la vida cotidiana.

Si lo primero que te llamó la atención en este cuadro fueron las dos caras mirándose a los ojos, significa que has logrado crear una fuerte sintonía con tu pareja y que este aspecto de vuestra relación constituye la gran fuerza de vuestra unión. Si no estás en una relación en este momento, está claro que tu pareja ideal absoluta está formada por dos personas que discuten todo de igual a igual, que deciden juntas y que siempre pueden confiar totalmente el uno en el otro.

¿Obtengo aprendizaje al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

