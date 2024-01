Tu suerte en el amor juega un papel importante al momento de tomar tus decisiones. El test visual te ayudará a tener una visión más clara sobre tu futuro y las expectativas (bajas o altas) que puedes tener con una pareja. La prueba de hoy también sirve para poder conocer qué tan enamoradizo eres y cuál es ese factor clave que te hace caer en una rutina o no te hace tan llevaderas las relaciones. No cabe duda que los resultados podrían dejarte perplejo e incluso darte una mirada distinta de lo que estás haciendo por la vida. No creas que hay tiempo límite o respuesta correcta porque todo este acertijo está basado en la percepción. Lo único que te voy a pedir es que seas 100% sincero con lo que quieres reflejar, ya que una mala solución desviará todo el objetivo.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre cómo te irá en el amor. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el cuervo...

Tienes muy marcados tus objetivos vitales: quieres una relación seria y duradera. Eres una persona testaruda y cabezona, cuando una persona se te mete en la cabeza es difícil que te olvides de ella. No sueles cambiar de opinión y tu tesón es una de tus grandes virtudes. Eso hace que no tires la toalla con facilidad ante los obstáculos que te pone la vida: te pones pico y pala a trabajar hasta que caiga rendido o rendida a tus pies. Tu inteligencia te hace destacar por encima de los demás pero la gente que no te conoce, a veces pueden pensar que eres frío y calculador. Al principio puede que te cueste mostrar tus sentimientos pero al final, hasta puede que resultes algo empalagoso.

Si viste primero el guante...

Quizás esta imagen pase un poco más desapercibida que el pájaro y esto tiene sus consecuencias. Eres una persona muy observadora y pocas cosas suelen pasarte desapercibidas. Te enamoran los pequeños detalles y eres capaz de sorprender planeando las mejores citas. Eres alguien muy perfeccionista con cada cosa que haces y lo cuidas todo al detalle, pero esto también tiene su parte negativa: es posible que te disgustes si algo no sale como planeabas. No te permites fallar en ninguna encuentro con tu crush y eres una persona muy exigente contigo mismo o misma. Siempre le dedicas tiempo a reflexionar sobre lo que te han dicho y has dicho. Seguro que te has visto varias veces pidiendo perdón por algo que a la otra persona ni si quiera le había molestado. Tienes que tomarte la vida con más calma y aceptar que no siempre se puede ser perfecto.

