No es lo mismo escuchar que prestar atención. Cuando utilizamos todos nuestros sentidos al momento de realizar una tarea, es bastante probable que esta se desarrolle con éxito. El nivel de atención es crucial para cualquier ser humano, pues nos podría abrir puertas que jamás imaginamos. Y es por eso que en este test visual podrás conocer en qué nivel se encuentra ese aspecto. No sientas temor por los resultados que vas a obtener, ya que, de no ser los esperados, sabrás como aumentar tus capacidades.

Vamos a analizar la hermosa imagen del test visual y que refleja bastante calma. La gráfica muestra a una persona, al parecer, descansando sobre un lago y rodeado de mucha vegetación. Sin embargo, al analizar cada detalle notarás que aparecen otros elementos que cambian por completo el contexto de la ilustración.

Observa la imagen y responde qué viste

En esta parte te daremos solo unos 5 segundos para que logres visualizar la gráfica y luego nos digas cuál es la figura que verdaderamente se apoderó de tu atención. ¿La Tierra, la niña, el espacio? No lo sabemos, simplemente deja que tus ojos te guíen hacia los resultados.

Aquello que se apodere de tu atención por completo será el elemento que te revelará los resultados del test visual.| Foto: chedonna

Lee el significado de cada opción del test visual

Si viste a una niña

Esto quiere decir que sueles divagar en tus tiempos libres, aunque en tus obligaciones diarias sueles perderte con facilidad en tus pensamientos. Otro detalle es que mantienes tus prioridades, pero siempre suele sumar nuevas ambiciones, por lo que necesitas forjar tu nivel de atención. Sin embargo, tu energía se mantiene pasiva y siempre esperas el momento oportuno para actuar.

Si viste un planeta

Ello suele sugerir que eres alguien que pone suma atención a sus metas, y pocas veces te sales de camino o te desvías de tus ideales. Otro gran detalle en ti es tu paciencia en ver cómo tus objetivos van tomando forma, por lo que no te sueles desanimar regularmente; tienes las cosas claras para actuar y las relaciones sociales son importantes para ti.

Si viste el espacio

Es probable que tus prioridades se encuentren en ‘stand by’, por lo que estás en búsqueda de nuevos desafíos que reanimen tu avance. Puede estés viviendo una falta de motivación y mantengas tus objetivos reales incompletos, al no darse las condiciones necesarias para ello. Por otro lado, procuras una vida sin riesgo y vas por aquello que te da certeza siempre que puedas.

