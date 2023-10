Llegó el momento que conozcas más aspectos de tu personalidad con el siguiente test visual. En esta prueba lo único que debes hacer es mirar por algunos segundos e indicarnos si simplemente vez un caracol o un cráneo. Recuerda que no tienes que analizar la gráfica, sino señalarnos cuál de ambos fue el que lograste ver sin realizar mucho esfuerzo y sobre todo de manera rápida.

Observa la gráfica del test visual

Como te indicamos, bastará con que eches un vistazo y sobre todo seas sincero al momento de responder qué elemento se apoderó de tu atención. Ten en cuenta que de llegar a mentir en esta prueba, los resultados que consigas no serán los adecuados para ti y posiblemente quedes decepcionado.

Tienes que ser sincero al momento de señalar qué elemento lograste captar y conocerás los resultados del test visual.| Foto: bioguia

Conoce los resultados del test visual

Si viste primero un caracol: eres alguien que ama ver el lado bueno de las cosas, no te gusta cuando tu alrededor se siente desanimado y buscas hacer de todo para encontrar lo bonito a la vida.

Si viste primero una calavera: aunque no lo demuestres mucho, siempre estás pensando en que la cosas te saldrán mal. Eres de los que prefiere no esperar nada para no decepcionarse, porque sientes que ya has sufrido lo suficiente.