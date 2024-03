En mi camino de autodescubrimiento, he reconocido que algunas actitudes infantiles aún me acompañan. Son como cadenas invisibles que me impiden alcanzar mi máximo potencial. Para identificarlas, realicé un test visual que me reveló aspectos de mi comportamiento que no había notado antes. Pero esta prueba de personalidad no quedó ahí, ya que al elegir una carta, también recibí un consejo preciso y directo que me ha ayudado a trabajar en mi crecimiento personal. Me ha dado la oportunidad de dejar atrás las actitudes que me limitaban y abrazar mi potencial adulto. Te invito a que tú también explores tu interior, elige una de las tres opciones y recibe un recado personalizado que te impulsará hacia la madurez y la plenitud.

Imagen del test visual

Te invito a seleccionar una de las tres cartas disponibles y sumergirte en el sabio consejo que tiene guardado especialmente para ti:

¿Te sientes estancado en tu vida personal o profesional? ¿Crees que hay actitudes de tu infancia que aún te influyen negativamente? Solo tienes que elegir una de las tres cartas y leer el mensaje que tiene para ti.

Resultados del test visual

Si optaste por la carta #1

Aquella actitud infantil que complica tu vida es la ilusión de que los demás cumplan todas tus expectativas . Si esto no sucede, te enfadas y culpas a los demás por no cumplir con tus deseos. Es crucial asumir la responsabilidad total de tu vida y dejar de depender de otros para satisfacer tus necesidades y caprichos.

Palabra clave: Evolucionar.

Si elegiste la carta#2

Lo que obstaculiza tu vida como adulto es la falta de compromiso hacia tus responsabilidades , ya sean hijos, trabajo, felicidad o miedos, entre otros. A veces estas actitudes son sutiles, como culpar a los padres por tu infelicidad o a un jefe por odiar tu trabajo. Este comportamiento te impide crecer y te mantiene en una mentalidad infantil e indefensa.

Palabra clave: Responsabilidad.

Si te inclinaste por la carta #3

La actitud infantil que te impide crecer es el resentimiento, encerrarte en ti mismo y no comunicar tus sentimientos . Esto revela heridas emocionales de la infancia sin sanar y es una forma de manipulación que agota a quienes te rodean. Es importante reflexionar sobre por qué te comportas así y buscar sanar esas heridas para poder crecer.

Palabra clave: Consciencia.

