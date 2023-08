Al principio no creía en este test visual, pero con el tiempo supe darme cuenta que tenía una percepión equivocada. No cometas el mismo error que yo, dale una oportunidad a esta reveladora prueba y te aseguro que me lo agradecerás más adelante. ¿Estás listo para conocer un poco más sobre ti? Lo que tienes que hacer a partir de ahora es sencillo: observa la imagen principal de la nota y responde cuál fue el primer animal que viste, siendo esto lo que determinará qué hemisferio de tu cerebro predomina en ti. Ya sea que observes a un tigre o un mono, el ejercicio de hoy te hará reflexionar como ningún otro.

¿Alguna vez te has preguntado qué hemisferio cerebral tiene mayor influencia en tu forma de ser? El cerebro humano está compuesto por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y aunque ambos trabajan en conjunto, a menudo uno de ellos predomina sobre el otro. Dicho esto, a continuación te comparto un test visual que te ayudará a identificar cuál es la parte del cerebro que te domina.

Observa la imagen del test visual

El conocimiento de qué hemisferio cerebral predomina en ti puede ayudarte a comprender mejor tu forma de pensar. Tanto el hemisferio izquierdo como el derecho tienen habilidades y funciones valiosas, y es importante cultivar el equilibrio entre ambos. Si bien es posible que uno tenga mayor influencia en ti, recuerda que ambos trabajan en conjunto y se complementan. ¿Listo para responder?

Descubre qué hemisferio cerebral predomina en ti según veas a un tigre o un mono (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test visual

Si viste a un tigre...

Esto significa que el hemisferio izquierdo de tu cerebro está altamente activo. Esto se refleja en una personalidad planificadora, precisa, racional y orientada hacia la lógica. Tendrás menos propensión a escapar de la realidad o a desviarte de lo que es lógico. Experimentas la necesidad de estructurar y organizar todo basándote en lo que es objetivamente evidente.

Si viste a un mono...

En cambio, si el primer animal que has reconocido es un mono, esto indica que es el hemisferio derecho de tu cerebro el que domina tu ser. Posees una personalidad creativa, llena de ideas innovadoras, y tiendes a confiar en tu intuición. Aunque no todo es tan optimista, ya que ocasionalmente requieres enfrentar la realidad, incluso si es desafiante. Además, te caracterizas por ser una persona emocionalmente expresiva.

¿Cómo se originaron estos tests?

Los tests visuales, también conocidos como pruebas de agudeza visual, se originaron como una forma de evaluar la calidad y capacidad del sistema visual humano. Su desarrollo ha sido gradual a lo largo de la historia, con diferentes métodos y técnicas utilizados en diferentes períodos de tiempo.

Uno de los primeros registros de pruebas visuales se encuentra en la antigua Grecia, donde los médicos utilizaban métodos rudimentarios para evaluar la visión de sus pacientes. Estos métodos incluían el uso de símbolos y letras para evaluar la capacidad de lectura y reconocimiento visual.

¿Conoces qué es un test visual?

Te lo cuento, Un test visual es una herramienta utilizada para evaluar la capacidad de una persona para percibir, interpretar y procesar la información visual. Es por ello que se han vuelto tan populares en Internet pues, según el tipo que sea, va a definir diversos rasgos que quizá no conocíamos sobre nosotros. Asimismo, estas pruebas pueden utilizarse en una variedad de campos, como la psicología, la neurología, la oftalmología y el diseño gráfico.

¿Por qué son importantes los tests?

Detección temprana de problemas visuales : los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico.

: los test visuales permiten detectar problemas o trastornos visuales en etapas tempranas, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto es especialmente importante en niños, ya que los problemas visuales no tratados pueden afectar su desarrollo y rendimiento académico. Evaluación de la salud visual : los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario.

: los test visuales ayudan a evaluar la salud general de los ojos y la calidad de la visión de una persona. Esto incluye la medición de la agudeza visual, la percepción de colores, la percepción de profundidad y otras habilidades visuales que son fundamentales para el funcionamiento diario. Personalización de correcciones visuales: los test visuales permiten determinar el tipo y grado de corrección visual necesaria, como anteojos o lentes de contacto, para mejorar la visión de una persona. Esto garantiza que las correcciones sean adecuadas y se ajusten a las necesidades visuales individuales.

En resumen, los test visuales son importantes porque permiten detectar problemas visuales, evaluar la salud visual, personalizar las correcciones visuales, mejorar la seguridad y el rendimiento en actividades visuales, contribuir a la investigación y avanzar en el conocimiento del sistema visual y evaluar habilidades cognitivas relacionadas con la percepción visual.





