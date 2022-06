El test visual que verás a continuación promete dejarte con la boca abierta en cuestión de segundos. Aprovecha esta oportunidad y descubre qué piensan tus amigos de ti con solo decirnos qué viste primero en la imagen de redes sociales. ¿Te atreves a pasar por este desafío? Los retos de personalidad no tienen pierde y una clara muestra de ello es lo contentos que quedan los usuarios cuando los ven. Recuerda que no existe respuesta incorrecta en estos acertijos virales, por lo que solo te pedimos ser sincero para que no te vayas decepcionado.

No olvides compartir este test visual de personalidad que se ha convertido en tendencia en redes sociales. Asimismo, te invitamos a seguir disfrutando de más pruebas psicológicas en Depor, donde podrás acceder a miles de retos virales y así conocer un poco más sobre tu persona. Dicho esto, es momento de pasar a la prueba.

En los siguientes párrafos, podrás descubrir lo mejor y peor de tu personalidad ante la vista de tus amigos. Para ello, solo deberás prestar atención a la imagen que colocaremos líneas más abajo y elegir una de las figuras que ahí se encontran: un hombre o una mujer. Recuerda ser lo más sincero posible. ¡Buena suerte!

IMAGEN COMPLETA

Test visual: descubre qué piensan tus amigos de ti según la primera imagen que veas (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UN HOMBRE

Si lo primero que viste fue el rostro del hombre, podrías ser una persona de gran carácter, con una personalidad distinta. Incluso, hay ciertos detalles interesantes en los que destacas, porque tu perseverancia y confianza te han hecho llegar a lugares impensado, no solo para ti, sino también para tus seres queridos.

Eres el orgullo de los que te rodean. Para ti no hay lugar para las dudas, ya que analizas todos los pros y los contras. Asimismo, aunque te encuentres en una situación complicada, eso jamás te impedirá para que encuentres la solución al problema. Siempre destacas por ser muy equilibrado y racional.

UNA MUJER

Si el rostro de la mujer llamó rápidamente tu atención, podrías ser una persona que destaca del resto por su dulzura y creatividad. Tu imaginación te hace sobresalir en todos los ámbitos de tu vida. Asimismo, eres alguien con un gran sentido estético y buen gusto sea para las comidas y otras rutinas cotidianas.

Muchas veces sueles dejarte guiar por la intuición y la impulsividad a la hora de tomar decisiones importantes. Esto te llevará a que seas considerado como una persona inteligente en cualquier circunstancia de la vida. Las personas que te rodean solo tienen buenos comentarios sobre ti.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro le hizo creer a su dueña que jugaba con ella y final la dejó perpleja (Video: TikTok/@feriha_silvia).