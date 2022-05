No dejes pasar esta oportunidad. Los expertos creen que hay una conexión directa entre la personalidad y la mente subconsciente, y he ahí la razón de ser de este increíble test visual. El siguiente reto viral no es apto para cualquiera y una clara muestra de ello ha sido la gran recepción que ha tenido en todas las redes sociales. Todo lo que tienes que hacer es mirar la ilustración, elegir el pastel que más haya llamado tu atención y solo así podrás saber el tipo de persona que eres en la actualidad. ¿Te animas a pasar por este desafío?

En Depor no nos cansaremos de brindarte el mejor contenido para entretenerte con la familia, por lo que en esta oportunidad te mostramos un test visual que la viene rompiendo en redes sociales. Tu misión, en este caso, pasa por escoger uno de los pasteles de la ilustración y conocer el tipo de persona que eres según tu respuesta.

Tendencia en varios países de América Latina, el siguiente reto de personalidad podría revelar nuevos rasgos de tu forma de ser con solo una elección, así que más te vale tomar enserio esta prueba. Asimismo, te advertimos que las respuestas del test viral podrían sorprender a más de uno. Solo tienes cinco opciones. ¡Adelante!

IMAGEN COMPLETA

Descubre qué tipo de persona eres con solo elegir uno de los pasteles del test visual (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

CÍRCULO

Eres un pensador y te gusta analizar las cosas. Tienes una capacidad inigualable para tomar decisiones de una manera creativa y única. No te gusta perder el tiempo y tratas de hacer todo de la manera más eficiente, sin importar lo que sea, por ejemplo, pasear al perro, lavar el auto o cambiar de proveedor de seguros. Eres fenomenal a la hora de encontrar soluciones cuando todos los demás ya se han rendido. Eres muy práctico y te gusta tener todo en orden.

PENTÁGONO

Tienes un poco de jugador solitario. No te gusta mostrar tus emociones, pero eres muy bueno interpretando los sentimientos de otras personas. Seguramente te han dicho que tienes una intuición increíble, y saber lo que otros quieren es una habilidad muy especial que has desarrollado después de años de observación. Eres muy tranquilo y verdaderamente relajado.

POLÍGONO

Eres muy creativo e innovador, y, además, te encanta vivir la vida al máximo. Eres muy entusiasta y adoras ser el centro de la atención. Te gusta tener conversaciones, y realmente puedes hablar con cualquiera sobre casi cualquier tema. Para ti, el vaso no solo está medio lleno, sino que está desbordando.

ESTRELLA

Eres un líder natural. Te gusta desafiarte a ti mismo y nunca aceptas un “no” por respuesta. No te importa lidiar con ningún problema. De hecho, esas situaciones son solo un ejercicio para tu cerebro. Te gusta tener el control, por lo que, a veces, las personas pueden decirte que estás tratando de controlarlas.

CORAZÓN

Tienes increíbles habilidades con el trato de la gente y eso te hace muy popular. Te gusta ayudar a las personas y te preocupas por ellas, lo que te convierte en un muy buen oyente. Eres un amigo muy leal y solidario. Además, tratas de evitar el conflicto a cualquier costo, a veces sacrificando tus propios sentimientos.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lamborghini escapó de la policía con una espectacular maniobra en movimiento (Video: YouTube).