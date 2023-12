La percepción es un factor determinante al momento de definir objetivos, pero en este caso este elemento te ayudará a definir qué tan inquieto eres o cómo te desarrollas en situaciones adversas. El test visual presenta una imagen con dos posibilidades muy distintas, pero que en algún momento tendrán relación cuando conozcas la respuesta. Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica. Existe la necesidad de ser sincero para que así puedas tener un resultado con más veracidad. Aquí podrás conocer si eres alguien que vive la vida o plenitud o quizá siempre buscas tomar precauciones para no fallar en el intento de plantearte metas u objetivos. ¿Estás listo?

Observa la imagen del test visual

Test visual: entérate si eres una persona inquieta. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el árbol...

No le temes al ridículo. Vives tu vida como si no existiera un mañana. Eres creativo. Jamás contradices tus palabras con tus hechos. Te caracterizas por ser extremadamente extrovertido y sociable. Amas hacer amigos nuevos y siempre tienes temas de conversación.

Si viste primero la huella dactilar...

Eres alguien inquieto. Con frecuencia buscas embarcarte hacia nuevos rumbos y poner a prueba todos tus conocimientos. No toleras que te den órdenes y sales corriendo de los sitios en los que no te dan oportunidades para crecer. Consideras que la vida es muy corta para estar sufriendo. En el trabajo, no soportas quedarte en la zona de confort. Te caracterizas por ser muy cariñoso y leal.

