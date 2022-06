Destapa ahora mismo qué tipo de persona eres: analítica, decidida o soñadora, todo con una simple elección en esta prueba psicológica que viene siendo tendencia en las redes sociales. Las respuestas del test visual son aún más espectaculares, pero debes tratar de ser lo más sincero posible, pues solo así conocerás la esencia de la nota. Este test de personalidad te dejará sin palabras una vez que veas y respondas qué figura sobresale en para ti.

Diferentes artistas crean este tipo de pruebas diariamente, con las cuales podrás conocer aspectos ocultos de tu forma de ser. Eso sí, todas las publicaciones de Depor cuentan con una validez científica, por lo que no solo se trata de un juego.

La forma principal que mires puede ser la que más llame tu atención, pero no tienes que pensar mucho, sino dejarte llevar para que así la solución o respuesta sea la más gratificante para ti.

IMAGEN COMPLETA DEL TEST

Descubre si eres analítico, soñador o decidido según lo primero que veas en este test viral. (Foto: Facebook/iProfesional)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Si fijaste la mirada en el hombre parecido a Zeus

¡Enhorabuena! Lo que significa para ti es que eres una persona bastante decidida y por eso te sientes muy seguro de las decisiones que tomas en el día a día. Aunque te equivoques, no te lo tomas muy a pecho, pues sabes que las equivocaciones son parte de la vida y que es cuestión de empezar de nuevo y no de vivir arrepintiéndose de lo que no se puede cambiar.

Si llamo tu atención la sirena

Tienes una faceta dominante en tu personalidad y es que eres un soñador, por eso te surgen constantemente nuevas ideas. También eres muy alegre cuando estás en compañía de otras personas. Trabaja en no darte por vencido cuando las cosas no te salgan como lo planeado.

Si notaste la gente sobre las rocas

Si te fijaste en ese detalle, es porque seguramente tu personalidad es bastante detallista y meticulosa. Las emociones positivas y negativas no influyen demasiado en vos. En ti hay algo maravilloso y es que te destacas por tu lealtad ante el cumplimiento de tu palabra, algo que definitivamente no abunda hoy en día.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

¿CUÁL ES SU ORIGEN?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”. En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser.

