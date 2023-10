Conocer si somos visionarios o no resulta, ahora, más fácil de lo que uno cree. Si el titular de este test visual captó tu atención pues déjame decirte que llegaste al lugar indicado. Aquí conocerás si eres de aquellas personas que tienen visión de futuro y para eso tendrás que señalar qué captaron de inmediato tus ojos al ver rápidamente la gráfica principal. Ten en cuenta que debes cumplir un requisito para desarrollar la prueba: ser honesto al momento de brindar la respuesta. Caso contrario los resultados que obtengas no serán los adecuados. ¿Te sientes listo para recibir información valiosa sobre ti?

En la ilustración se aprecian dos manos al parecer entrelazadas y que tienen a su alrededor borradores y lápices. Estos que te indicamos son los únicos elementos que aparecen en la gráfica. No existen otro por lo que será difícil que inventes. Te aconsejo que no pierdas el tiempo y que por sobre todo desarrolles esta prueba que tiene bastante aceptación entre los internautas, pese que no ha sido comprobada científicamente.

Tan solo debes mirar por algunos segundos la ilustración y luego de ello indicar qué viste primero en la gráfica.| Foto: genial.guru

Si viste unas manos

Esto quiere decir que valoras mucho tu presente, pero crees firmemente que tus experiencias es lo que te han forjado: Piensas que tanto dolencias y como éxitos son parte del camino, todo tiene un valor para ti. Por otro lado, puedes sentirse desaventajado con el cúmulo de errores por lo que has pasado; porque tomar la iniciativa puede costarte en casos específicos.

Si viste los borradores

Eres alguien que recuerda su pasado fervientemente, por lo que optas por borrar cada atisbo de mala experiencia. Así mismo, crees que muchos pasajes de tu vida no han sumado a tu presente, por lo que sueles desechar recuerdos y nombres de personas con facilidad. Paralelo a eso, el futuro parece algo que afrontas con dudas y temor, ya que sueles improvisar en el camino debido a no aprender de los ‘errores’.

Si viste unos lápices

Eres la clase de persona que crea y se entrega a las nuevas experiencias; el futuro te llama apasionadamente la atención. Te acostumbraste a planear sobre tus siguientes pasos y así aprender lo más que puedas sobre la vida. Valoras las experiencias del pasado y gran parte de tu presente lo divides en objetivos: Largo, mediano y corto plazo.

