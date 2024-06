La empatía es una habilidad que se puede desarrollar a lo largo de nuestra vida, no es innata. Sin embargo, algunas personas tienen más facilidad que otras para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos. Dicho esto, ¿te has preguntado alguna vez si eres una persona empática? El test visual que te muestro a continuación podría ayudarte a descubrirlo. Para participar, todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y contestar qué fue lo primero que vieron tus ojos: ¿una mariposa o una calavera? Si bien esta prueba puede ayudarte a identificar si tienes esta habilidad desarrollada y cómo podrías mejorarla, te recuerdo que las respuestas no son definitivas en ningún caso.

Observa la imagen del test visual

Descubre si eres una persona empática según lo primero que observes en la imagen (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test visual

¿Viste una mariposa?

Esto indica que disfrutas de pasar tiempo a solas y crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Sobresales por tu fidelidad y romanticismo en tus vínculos. Los demás ven en ti a alguien en quien pueden depositar toda su confianza y guardas los secretos más vergonzosos de mucha gente. Tu capacidad para mantener la confianza y el respeto de los demás es impresionante, y tu compromiso con tus relaciones es algo que te hace único.

¿Viste una calavera?

Esto significa que no tienes miedo de enfrentar desafíos y los cambios no te intimidan. Tienes una claridad total acerca de tus deseos y persigues incansablemente tus metas. Tú eres genuino y no te importa lo que los demás piensen de ti. Tienes una gran autoconfianza y crees en tu capacidad. Tienes mucha habilidad para comprender a los demás y siempre haces el esfuerzo de colocarte en su lugar con el fin de brindar apoyo.





