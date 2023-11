¿Sabías que el cerebro humano es como una fiesta con dos invitados principales? Resulta que tiene una onda lógica y creativa, y tus momentos cruciales dependen de cuál de estos dos tipos de invitados esté dominando la pista de baile cerebral. Se les conoce como el cerebro izquierdo y el cerebro derecho. Echa un vistazo a la imagen aquí abajo, lo que captes en los primeros 30 segundos te dirá quién está llevando la batuta en tu cerebro.

Este test visual pondrá a tu mente a hacer malabares internos para descifrar si eres más del team lógico o del team creativo, según lo que veas primero. Y eso, por supuesto, revelará esos rasgos de personalidad tuyos que más destacan.

Imagen del test de visual

Esta imagen fue creada por un artista que es prácticamente el rey de las ilusiones ópticas y psicólogos la han usado para desentrañar los secretos ocultos en las mentes introvertidas. Observa la ilustración, puesto que lo que percibas en los primeros 30 segundos desvelará la región dominante de tu cerebro. Las conclusiones sobre tu personalidad, basadas en este logro, aguardan tu consulta en la sección que sigue.

TEST VISUAL | Lo que ves en los primeros 30 segundos revela si tienes una mente creativa o lógica. | jagranjosh

Resultados del test visual

Un individuo o una dama a orillas del lago:

Eres un alma solitaria si distingues a un hombre o una mujer junto al lago, haciendo caso omiso de su compañero a su lado. Te sumerges con intensidad en tu labor y te esfuerzas por alcanzar las metas que te has trazado. No requieres la presencia de otro para lograr tus objetivos; tu mundo gira en torno a ti. No implica que estés equivocado, simplemente te colocas como prioridad en tu propia vida. La lógica clara es tu aliada, convirtiéndote en un vencedor en la mayoría de las situaciones que enfrentas. Esto aplica a aquellos que no se molestaron en discernir si se trataba de un hombre o una mujer, o si veían a dos hombres o dos mujeres. Estos individuos son izquierdistas en el uso cerebral, empleando el lado izquierdo para cálculos, lectura y escritura.

Una pareja de pie a orillas del lago:

¿Identificaste a la pareja en los primeros 30 segundos? Indica que te deleitas en combinar la mente creativa con la lógica. La pareja a orillas del lago refleja tu inclinación por el pensamiento imaginativo. El equilibrio entre tu cerebro derecho e izquierdo te provee de la perspicacia necesaria para triunfar. Posees una personalidad extrovertida, aunque mantienes una barrera que algunos pueden vislumbrar. Amigable, pero reacio a que interfieran en tu vida.

Un bebé:

¿Viste al bebé? ¡Enhorabuena! Formas parte del escaso 20% de la población mundial capaz de identificarlo en 30 segundos. Eres un auténtico usuario del lado derecho del cerebro, dominado por un conjunto imaginativo que te guía. La creatividad es la esencia de tu cerebro dominante, con la capacidad de vislumbrar más allá del tiempo y dotado de un sexto sentido. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien o algún lugar es bueno o malo para ti y resulta ser cierto? Ahora comprendes que tu mente creativa no solo imagina, sino que también siente. Estos individuos son grandes artistas, disfrutan de actividades holísticas, la música, la escritura y creaciones imaginativas.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos virales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo es un buen momento para hacer un test de personalidad?

No hay un momento perfecto, pero considera hacerlo durante períodos de reflexión, decisiones importantes, desarrollo personal, cambios de vida o simplemente si eres curioso sobre conocerte mejor. No hay agenda específica para el autodescubrimiento.

Te recomiendo ver este video

Cinco imágenes que según tu interpretación develarán rasgos de tu personalidad.