Los tests visuales no solo son entretenidos, sino que también pueden ser herramientas valiosas para el autoconocimiento. En esta ocasión, te propongo un test introspectivo que te ayudará a identificar un posible trauma no resuelto que esté afectando tu vida. Al realizar esta prueba de personalidad, me encontré con una experiencia reveladora. Elegí un garabato sin pensar demasiado, y al leer la descripción asociada, me invadió una mezcla de sorpresa y comprensión. Este examen psicológico me brindó la oportunidad de reflexionar sobre mis emociones y comprender cómo este trauma ha impactado mi forma de ser. Me motivó a buscar ayuda profesional para sanar y dejar atrás esa experiencia negativa. Ahora te invito a ti a realizarlo.

Imagen del test visual

¿Listo para explorar el laberinto de tu mente en busca de ese trauma no resuelto? Todo lo que necesitas hacer es observar detenidamente la imagen y, siguiendo tu intuición más que tu razón, responder a esta pregunta: ¿Con cuál imagen te identificas?

Cada garabato representa un tipo de trauma no resuelto que puede estar afectando tu vida actual. Elige el que más te llame la atención y descubre una posible clave para comprender y sanar tus heridas emocionales.

Resultados del test visual

1. Rechazo

Cuando comenzamos a independizarnos de nuestros padres, alrededor de los dos años, buscamos la aceptación de otras figuras importantes, como hermanos mayores o primos. Si optaste por la primera imagen, es posible que esta etapa de conexión con personas diferentes a tus padres haya sido negativa. Te has sentido rechazado por aquellos que considerabas importantes.

Este sentimiento puede haber generado inseguridad y baja autoestima en ti. Te cuesta relacionarte y temes el rechazo, lo que hace que tomes las críticas como algo personal y refuerces la idea de no ser suficientemente bueno. Tu desafío es comprender que tu valía no depende de la opinión de los demás. La confianza en ti mismo te ayudará a establecer relaciones más saludables.

2) Traición

Los padres a veces traicionan la confianza de sus hijos sin darse cuenta, prometiendo algo que no cumplen o haciendo bromas pesadas. Si elegiste la segunda imagen, es probable que hayas experimentado traición por parte de tus padres o figuras de autoridad. Esto puede haberte llevado a desconfiar de los demás y a mantener tu corazón cerrado, a pesar de ser extrovertido. Aunque seas un buen compañero, rara vez muestras tu lado más vulnerable. Recuerda que el daño que te haces al no ser auténtico es mayor que el que puedan causarte otros.

3) Humillación

Si seleccionaste la tercera imagen, es posible que hayas sufrido humillación en tu infancia, lo que te hizo sentir dependiente de la aprobación de los demás. Te esfuerzas por ser perfecto para complacer a los demás, pero es importante recordar que tu valía no depende de la opinión de los demás. Sé auténtico y libre de las expectativas ajenas.

4) Abandono

Si elegiste la figura 4, es probable que tengas un miedo profundo al abandono debido a una falta de presencia de tus padres en la infancia o a una pérdida significativa. Aunque seas sociable, temes quedarte solo y enfrentarte a tus propios miedos. Es importante recordar que la autenticidad y la solidaridad te ayudarán a superar cualquier pérdida y a seguir adelante

