Una imagen vale más que mil palabras. Este viejo adagio calza perfectamente con lo que el test visual busca transmitir a cada uno de los internautas que quieren desarrollarlo. Simplemente tienes que visualizar por algunos segundos la grafica y luego de ello responder cuál fue la figura que logró captar por completo tu atención. Antes de continuar es necesario aclararte que no debes rendirte si obtienes los resultados no deseados, tómalos como punto de partida para mejorar ciertos aspectos.

Tienes que prestar la atención necesaria para que tus ojos lleguen a captar alguna figura de manera inmediata en el test visual. Requieres, sobre todo, ser sincero para conseguir resultados precisos. Con visualizar por espacio de 5 segundos será más que suficiente para que cerebro envié una señal a tus ojos y detecte la imagen que considere adecuada.

Observa la ilustración del test visual

A partir de este momento simplemente tienes que enfocarte en la gráfica. Ya no hay más tiempo para análisis de ningún tipo. Solo concéntrate y determina cuál será ese elemento que lograste captar. Luego, será el momento de llegar a conocer su significado y demás elementos.

Observa por algunos segundos la imagen y luego responde cuál es la figura que se apoderó de tu atención. Solo así conocerás los resultados del test visual. | Foto: Oleg Shuplyak

Descubre los resultados del test visual

Si has visto a una mujer de espaldas primero, de hecho, básicamente te estás visualizando a ti mismo . ¡Eres tu propio antagonista! La batalla que anima tu corazón en este momento es absolutamente personal: ¡estás en desacuerdo con algo, algo que has elegido hacer! Tal vez se trate de cómo estás viviendo ahora mismo: haces demasiado (o muy poco), no practicas deportes, no bebes suficiente agua, no tratas adecuadamente a las personas que te rodean. Hay un millón de posibilidades, en realidad: puedes estar en conflicto contigo mismo por el trabajo que haces o por el lugar donde vives.

Si has visto dos caras que se miran, en el vestido de la figura femenina del centro. La forma de los rostros, los pliegues de expresión creados por la túnica te han atraído de manera inconfundible. Por supuesto, también es útil notar que las dos caras están “conectadas” por las cuerdas de un corsé. La prueba de la batalla en el corazón nos dice que, en realidad, ¡tu problema está realmente relacionado con los demás! Estás en conflicto con algo que te está creando un problema. Tal vez te estén manipulando (razón por la cual rápidamente los viste a tus espaldas) o tal vez simplemente estén minimizando tus problemas.

