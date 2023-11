¿Te interesa ser una persona que se conoce muy bien? Este test visual puede ayudarte, ya que te permitirá descubrir cosas sobre tu personalidad. Participar en la prueba es muy fácil: solo tienes que indicar qué flor, de todas las que aparecen en la imagen de abajo, es la que más te gusta. ¡Contestar no te quitará mucho tiempo! Oportunidades como esta no se presentan todos los días.

La sinceridad es clave. No pretendas recibir información exacta con una mentira, ya que así no funciona. Te aconsejo que mires atentamente la imagen antes de decir algo. Un simple vistazo no basta. Créeme que este contenido te encantará, así como te agradaron otros, como “elige una llave y averiguarás si eres leal” y “el colgante que selecciones expondrá qué clase de persona eres”.

La imagen del test visual

Hay seis flores en la imagen del test visual. Todas son distintas. Cada una esconde un significado que seguro te dejará con la boca abierta, pero no se te ocurra leer algo sin haber dado tu respuesta. Cuando tengas en claro cuál es la que más te gusta, anda a la sección de resultados. Ojo que estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis flores. ¿Cuál es la que más te gusta? (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Flor 1:

Si esta es la flor que más te gusta, consideras que lo mejor es correr riesgos. No muestras tus miedos o inseguridades a los demás. Para ti, los problemas se abordan en privado. Siempre tratas de ayudar a los demás.

Flor 2:

Si esta es la flor que más te gusta, en todo momento tratas de dar una buena impresión a los demás. Además, intentas hacer lo correcto. Consideras que tus acciones pueden marcar una diferencia en la vida de los demás. Eres una persona meticulosa.

Flor 3:

Si esta es la flor que más te gusta, te atormenta tu pasado. No muestras tus pensamientos más oscuros a los demás. Cuando te caes, no dudas en levantarte.

Flor 4:

Si esta es la flor que más te gusta, te gusta reflexionar sobre todo. Te agrada llegar al significado más profundo de las cosas. Ves la vida como un rompecabezas.

Flor 5:

Si esta es la flor que más te gusta, eres una persona sensible. A veces, las cosas más tontas pueden afectarte. Sin embargo, no le muestras al mundo lo frágil que eres. Te das cuenta de todo. Nunca olvidas algo. Tienes la capacidad de predecir qué te pasará.

Flor 6:

Si esta es la flor que más te gusta, eres una persona misteriosa. Tu estado de ánimo cambia todo el tiempo. Tus acciones, a veces, son confusas. Prefieres observar y conocer bien a los demás antes de hacer algo. No dices muchas palabras.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

