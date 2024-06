En el mundo moderno, lleno de tecnología y avances científicos, a veces olvidamos la profunda conexión que tenemos con el mundo energético que nos rodea. La energía es una fuerza invisible que influye en nuestras vidas de formas que a menudo pasamos por alto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los patrones energéticos pueden estar moldeando tu existencia sin que te des cuenta? En este test visual, te invito a realizar un ejercicio sencillo: selecciona lo que viste primero una imagen y descubre lo que está influyendo en tu vida.

Imagen del test visual

A continuación, te presento la imagen. Obsérvala detenidamente y selecciona la que más te atraiga. No pienses demasiado en tu elección; confía en tu intuición.

TEST VISUAL | Observa atentamente la imagen que te presento y selecciona lo que más te llame la atención.

Resultados del test visual

Si viste el túnel

Para ti, la certeza en el desenlace de tus proyectos y relaciones es crucial para alcanzar el éxito. Te esfuerzas enormemente en iniciar lo que has planeado. Los obstáculos no te detienen y no te afectan las derrotas. Con confianza, avanzas hacia tu objetivo y eres prácticamente imparable.

Si viste a la chica

Tus asuntos, relaciones, situaciones y cambios están enfocados en obtener comodidad mental, física y material para ti y tus seres queridos. Para ti, tus seres queridos siempre están primero, sin importar lo que pase en tu vida. Eres una persona decidida y responsable.

Si viste el ojo

Manejas todos tus asuntos y relaciones de la forma que más te conviene. Nunca permites que una causa o relación se desarrolle sin tu liderazgo. Para ti, es imprescindible determinar la gestión, el intervalo y el tiempo de finalización de todo lo que te involucra. Eres un líder y un estratega por naturaleza.

