Me alegro de que hayas ingresado a esta nota porque considero que el test visual de aquí es el indicado para ti. La prueba puede ayudarte a conocer si eres perfeccionista o no y eso la hace muy especial, al igual que otras que han gustado bastante en los últimos días, como “la que te permitirá saber si eres buena o mala persona” y “la que brinda información exacta sobre tu personalidad, siempre y cuando elijas un gato”.

En esta ocasión, te pido que digas lo que tus ojos captaron primero a la hora de mirar la imagen. La respuesta que brindes te permitirá acceder a la información sobre tu persona que ya te mencioné en el primer párrafo. Como podrás darte cuenta, participar en este test visual es sumamente fácil.

Mira la imagen del test visual

Debo aclararte que no hay muchas opciones en la ilustración. De hecho, solo están dos dibujos: el primero es de un individuo con bigote que usa un sombrero y un monóculo, mientras que el segundo es de un racimo de uvas. No se te vaya a ocurrir mencionar otra cosa. La sinceridad es importante. Por otro lado, te informo que los resultados del test visual están más abajo y que estos no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de un individuo y el de un racimo de uvas. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados del test visual

Individuo:

Si viste primero al individuo, con tal de ver felices a los que más amas, eres capaz de dar todo. Destacas por ser reflexivo(a) y muy perfeccionista. Odias equivocarte. Te cuesta reconocer un error. También detestas discutir. Prefieres rodearte de gente positiva. Posees una inteligencia brillante.

Racimo de uvas:

Si viste primero el racimo de uvas, siempre estás predispuesto(a) a todo y activo(a). Eres muy enérgico(a) y carismático(a). Constantemente buscas nuevas aventuras. Odias quedarte quieto(a). Pocas veces te dejas abatir cuando algo no sale como deseabas. Para ti no existe el “no” como respuesta.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

