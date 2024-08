En esta nota no te presentamos un concienzudo estudio científico sobre la forma de las orejas, pero creemos que esta teoría relacionada entre éstas y tu forma de ser llamará tu atención. Por supuesto, nuestro planteamiento no está relacionado con el concienzudio estudio de las orejas como un medio para identificar a las personas que en 2009 planteara el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de España, el cual identificó en aquel entonces 43 caracteres morfológicos de la oreja, los cuales fueron incluidos en un protocolo que se planteó, si mucha recepción, que podría ser usado por las fuerzas del orden para la identificación de personas. Transcurridos 15 años, al parecer la “otomorfología” no ha logrado hacerse aún un espacio para este cometido, pero a fines de hacerte pasar un momento divertido creemos que servirá. ¿Listo para empezar este test visual?





La forma de tus orejas en este test visual revelará rasgos de tu personalidad. (Foto: Archivo).

LAS RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

Si tus orejas son del tamaño #1

Si esta fue tu elección, podrías ser una persona que destaca del resto por su gran inteligencia. Lo más importante para ti es la tranquilidad, por lo que evitas a toda costa las diferencias y los enfrentamientos con cualquier gente. Eres bueno para dar consejos, pero te cuesta ponerlos en práctica.

Si tus orejas son del tamaño #2

Son personas hiperactivas y buscan nuevas experiencias. Difícilmente tiene un impedimento para hacer las cosas y sabes bien cómo enfrentarte a ellos si aparecen. Tienes muy en claro lo que quieres en la vida y haces todo para cumplir las metas.

Si tus orejas son del tamaño #3

Si el tamaño de tus orejas es como el que se muestra en la figura número tres, tienes mucha agilidad mental y una gran facilidad para comprender las cosas. Eres una persona muy sensible y empática, y si hay algo que detestas en la vida son las injusticias.

Si tus orejas son del tamaño #4

Si tus orejas son como la figura número cuatro, eres una persona bastante sentimental y eres de polos opuestos, no ves las cosas en su justo medio, o es negro o blanco. También eres capaz de darlo todo por quienes amas.

Si tus orejas son del tamaño #5

Por otro lado, si tus orejas son como la figura número cinco, eres superficial y materialista, por lo que buscas sobresalir a como dé lugar, detestas pasar desapercibido en los eventos sociales. Te pones dramático si las cosas no salen como tú las has planeado.

Si tus orejas son del tamaño #6

Eres de lo que destaca por su astucia. Eres algo misterioso y no todos conocen tu verdadera forma de ser. Solo quienes te han tratado saben cómo eres realmente. Te muestras como alguien frío, aunque en realidad eres sumamente cariñoso y amoroso con tu círculo más cercano.

Si tus orejas son del tamaño #7

No te importa la vida social, prefieres tener pocos amigos. También puedes ser bastante testarudo y malhumorado, y odias que te den órdenes. Eres de los que prefieren quedarse mirando una película en casa en vez de concurrir a un evento multitudinario.

Si tus orejas son del tamaño #8

Finalmente, si tus orejas son como la octava figura, no te gustan los cambios y cuando se dan, te cuesta adaptarte. Tiendes a ser alguien muy desconfiado y rara vez muestras tus sentimientos en público. Aplicas la de mejor sólo que mal acompañado por temor a ser lastimado.

Esperamos que este test visual haya sido de tu agrado.