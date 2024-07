Hoy, sabrás lo que realmente es diversión con una sencilla actividad que está posicionándose como la preferida de los internautas que navegan por Internet de manera diaria. Este es un test visual muy fácil de desarrollar , pues solo tendrás que elegir una alternativa o dejar que tu intuición se encargue de resolverlo, pero no consiste de un simple juego, ya que te permitirá descubrir cuáles son tus temores profundos que, probablemente, no conocías. Te pediré que te concentres de principio a fin, trata de relejarte y descubre qué es lo que más aterroriza en menos de los que imaginas. ¡Mucha suerte!

Imagen del test visual

Mira estos tres lugares que están totalmente oscuros. Desde tu perspectiva, ¿en cuál no se podría visualizar correctamente? Tómate el tiempo que necesites para determinar una elección y así te revelaré tus mayores temores. En caso de haber seleccionado una opción, quedarás impresionado con lo que leerás.

TEST VISUAL | Escoge una opción y conocerás qué mensaje está ocultando. (Foto: Composición Pexels/ Depor)

Resultados del test visual

LUGAR 1

Sientes un gran temor a la soledad. Percibes ese sentimiento de estar físicamente solo y desconectado emocionalmente. Pese a que te reúnes con tus amigos, no te sientes comprendido o valorado. Esto podría devastarte porque te cuesta conectar con alguien y recibir ese apoyo que necesitas.

LUGAR 2

Te paraliza el temor al fracaso. No puedes vivir con la consciencia de no cumplir las expectativas propias. Eso te provocaría una enorme ansiedad. Ante esa situación, no tomas los riesgos necesarios y prefieres quedarte en tu zona de confort. De esa forma, estás limitando tu crecimiento personal y profesional.

LUGAR 3

Sientes esa necesidad de ser aceptado. No te imaginas que alguien te rechace cuando deseas intentarlo. Te preocupas demasiado por qué opinan las personas de ti y eso ocasiona que no emitas tus opiniones o ideas. Pese a que tienes una personalidad auténtica, no te gustaría que te juzgue, te critiquen o te aparten.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

