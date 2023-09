No pierdas más el tiempo buscando en pruebas que no contribuyen en nada con indicar cómo es tu personalidad. Pues el test visual que voy a mostrarte se encargará de indicarte ciertos detalles de tu carácter que seguramente no conoces o demuestras con naturalidad. Simplemente debes mirar la imagen y luego responder cuál de todos los elementos atrapó tu sentido visual.

Observa la gráfica del test visual

No debes analizar la ilustración, tan solo echar un vistazo rápido y de acuerdo a aquello que tus ojos hayan determinado lo que le llamó la atención podrás conocer los resultado. Ten en cuenta que no existe respuesta correcta, todo será interpretado y te indicará más sobre tu personalidad.

Enfócate en la gráfica y luego indica qué figura lograste identificar claramente.| Foto: chedonna

Conoce los resultados del test visual

Si viste el mar: quiere decir que tienes un carácter apacible. No te gusta meterte en problemas y lidias con ellos de la mejor manera. Pero ojo, no es que los esquives, sino que utilices tu inteligencia emocional para resolver bien estas situaciones.

Si viste el cañón: tienes un carácter muy fuerte que explota en cualquier momento. No aguantas nada y ante el mínimo error te enfadas rápidamente.

Si viste el barco: tu carácter es muy cambiante y todo depende de lo que ocurra a tu alrededor. Si te encuentras en una situación calmada, tu carácter es apacible si ocurre todo lo contrario, pierdes la paciencia con rapidez.

Si viste el águila: te gusta estar metidos en problemas y observas como se desenvuelve una situación para ser partícipe en ella. Ya sea una pelea o simplemente por una discusión, tu carácter siempre se impone.

