La imagen de este test visual es enigmática. Tienes que señalar lo que ves claramente para lograr obtener los resultados. En la ilustración se aprecia un reloj de bolsillo antiguo, pero no tiene manecillas. Además, en la otra parte del objeto se aprecia, extrañamente, lo que parece ser un cielo estrellado. Luego de mirar con atención la gráfica, debes contar con una respuesta clara.

Mira la imagen del test visual

Como te indicamos, en esta parte de la prueba tienes que fijarte en cada detalle de la ilustración. Es importante que al momento de indicar lo que identificaste seas sincero, pues de lo contrario los resultados que consigas no serán precisos.

Mira con atención la ilustración del test visual y segundos después podrás acceder a los resultados. | Foto: chedonna

Conoce los resultados del test visual

Has visto un reloj: pues precisamente no cuentas con una mente brillante. No significa que no eres inteligente, solo que eres lo suficientemente capaz de salir adelante pero sin alcanzar un IQ como el de un genio.

Si viste un cielo estrellado: quiere decir que cuentas con una mente superior al resto de personas. Tienes un potencial increíble por desarrollar y fácilmente puedes alcanzar niveles altos de IQ.

Desarrolla más test aquí

Te dejo otro test en este video