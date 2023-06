Si tienes la costumbre de ingresar a la página web de Depor y te gustan bastante los test visuales, entonces es muy probable que hayas participado en “el que muestra un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “el que determina si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”. Dicho ello, ahora te doy la posibilidad de que te sumes a otra prueba que es igual de buena, pero que a diferencia de las otras, puede indicar tu mayor poder interior.

¿Te estás preguntando qué tienes que hacer para recibir esa información? Pues te cuento que nada más debes escoger una pluma entre todas las que aparecen en la imagen que acompaña la nota. No hay problema si eliges la que más te gusta. Solo recuerda que después no puedes cambiar tu respuesta.

Escoge una pluma que aparece en la imagen

Son cinco plumas en total las que puedes apreciar en la imagen. No puedes decir que son iguales, ya que claramente cada una es diferente a la otra. Con respecto a los resultados del test visual, te informo que estos están más abajo. No vayas a pensar que poseen validez científica porque no lo tienen.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco plumas diferentes. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Pluma 1:

Si escogiste esta pluma, la intuición es tu mayor poder interior. Te guías por tus conjeturas. Casi nunca fallas.

Pluma 2:

Si elegiste esta pluma, la generosidad es tu mayor poder interior. Eres capaz de dar amor de manera desinteresada. No tienes problema en entregarte por completo.

Pluma 3:

Si escogiste esta pluma, la empatía es tu mayor poder interior. Te pones en el lugar del otro.

Pluma 4:

Si elegiste esta pluma, la creatividad es tu mayor poder interior. No solo relacionado al arte, sino también a la hora de crear soluciones donde solo hay problemas.

Pluma 5:

Si escogiste esta pluma, la resiliencia es tu mayor poder interior. Te adaptas bien a la adversidad. Puedes llegar a guiar a otros a descubrir lo que vale la pena.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Participa en un nuevo test

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.