Míralo con cautela. Apenas un acertijo se hace viral en redes sociales, la pregunta no es por qué, sino cómo resolverlo para estar por encima de la media de aquellos internautas que intentaron resolverlo. Ponte bien las pilas porque no sabes en lo que te meterás con esta nota, pues el desafío visual de hoy propone que en la imagen no ha sido identificado por la mayoría de internautas.

¿De qué va este reto viral? Es una ilusión óptica que podría dejarte más de una confusión si es que no cuentas con experiencia en este tipo de virales. Trata de no pasarte los 10 segundos para dar con la respuesta.

Si no estás seguro cuál de las dos parejas de personas viste primero, no te preocupes que en la parte final del texto te explicaremos la ilusión óptica al detalle. Y si quieres ver más de este tipo de contenido de amenidades, te invitamos a visitar nuestra Web.

IMAGEN COMPLETA DEL VIRAL 2022

Esta es la ilustración de la ilusión óptica de si ves primero una pareja de ancianos o una de jóvenes. No hay una respuesta incorrecta, así que no tengas miedo de participar. | Crédito: Oleg Shupliak / the-sun.com

EXPLICACIÓN DE LA ILUSIÓN ÓPTICA

De acuerdo al diario británico The Sun, en primera instancia el espectador podrá ver a una pareja de jóvenes mirándose el uno al otro, pero si observas con más detalle, visualizarás a dos ancianos sosteniendo una vela. Sus rostros parecen los ojos y sus cuerpos, los rostros que conforman a su antítesis.

Esta ilusión óptica es capaz de confundir a los internautas ya que es probable que en primer lugar vean la vela siendo sostenido por la pareja de ancianos como la nariz de la pareja joven. Shupliak describe su obra bajo la categoría de imágenes ocultas y la clasificó como un simbolismo.

EN LAS ENTRAÑAS DE LA ILUSIÓN ÓPTICA

Si te preguntas qué es el simbolismo al que refiere el autor de esta ilusión óptica pues te decimos que es un movimiento tanto literario como artístico que sugiere ideas a través de símbolos y enfatiza su significado detrás de las formas, líneas, figuras y colores, según precisa el sitio web The Art Story.

Las ilusiones ópticas como la que te presentamos en esta nota son muy populares en Internet, especialmente aquellas que aseguran a sus participantes que pueden revelar cosas relacionadas a su personalidad y/o carácter; mientras otras brindan una idea del procesamiento mental de nuestra experiencia del mundo visible.

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO?

Un acertijo visual es una perfecta alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos lógicos. Eso sí, todos son igual divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los retos virales. Hoy en día, estos desafíos están por todos lados.

ACERTIJOS Y ADIVINANZAS: ¿SON LO MISMO?

En general, es posible distinguir entre los acertijos lógicos y las adivinanzas. Los primeros son juegos donde la solución al enigma es accesible por medio del razonamiento y la intuición. Se trata de una forma de entretenimiento que no depende del conocimiento previo, sino de un ejercicio mental para leer entre líneas los datos ofrecidos en la descripción.

Las adivinanzas, en cambio, suelen estar dirigidas al público infantil y es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente presentado en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos que permiten aprender palabras de manera amena ya que describen cosas de una forma indirecta para que alguien acierte la respuesta, incluyendo algunas pistas en su fraseo.