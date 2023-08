Considero que una persona debe conocerse a la perfección. Te lo comento porque con el test visual de aquí tienes la posibilidad de saber cómo eres realmente. La prueba, en este preciso momento, está compitiendo por el primer lugar de las mejores. Sí, está en el mismo nivel que otras muy buenas, como “la que consiste en encontrar las diferencias entre dos ilustraciones” y “la que expone tu carácter”.

Si estás leyendo este párrafo es porque te interesa saber cuál es tu verdadera forma de ser y eso está perfecto. Te cuento que en este test visual solo te pide escoger uno de los grupos de burbujas que aparecen en la imagen que me encargué de colocar más abajo. ¿Te das cuenta que es una acción sumamente fácil de realizar?

La imagen del test visual

Como no se ha establecido un límite de tiempo, te pido que no te apures a la hora de elegir. Piensa bien antes de tomar una decisión porque tu respuesta no la podrás cambiar. Con respecto a los resultados, te comento que estos son sorprendentes, pero no poseen validez científica. La persona que asegure que sí, miente.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra tres grupos de burbujas. Elige solo uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Grupo de burbujas 1:

Si escogiste este grupo de burbujas, eres una persona que tiene miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás. Deseas que todos estén felices. También destacas por ser sociable. No puedes imaginar un día sin comunicación.

Grupo de burbujas 2:

Si elegiste este grupo de burbujas, eres una persona única y creativa. Cuando las cosas no salen como quieres, entras en pánico. Te pone nervioso(a) cualquier desviación de un plan cuidadosamente pensado.

Grupo de burbujas 3:

Si escogiste este grupo de burbujas, eres una persona que tiene miedo de equivocarse. Sobresales por tu inseguridad y por ser muy crítico(a) contigo mismo(a). Atraes a la gente con facilidad.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

