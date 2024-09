Quedarás impactado con lo que te contaré. Sucede que desarrollé un test visual que captó mi atención por lo que ofrecía, pues obtendría un buen consejo para aplicarlo en mi vida. No me creerás, pero la actividad mental cumplió con ese objetivo y no me arrepiento de haberlo realizado. Fue así que me animé a presentártelo con la finalidad de que adquieras esa misma experiencia y lo mejor de todo es que será totalmente gratis. No te tomará mucho tiempo en desarrollar la prueba porque deberás escoger una opción; sin embargo, te pediré que seas sincero si pretendes descubrir el resultado. ¿Listo para intentarlo?

Observa la imagen del test visual

Te explico cómo desarrollar este test. Seis cartas tienes ante tus ojos. Cada una se distingue por presentar un diseño en particular y esconder un mensaje que te dirá un sabio consejo. Trata de analizar las opciones antes de elegir, pues no habrá una segundad oportunidad. ¿Listo? ¡Qué esperas!

Test visual: Elige una carta del tarot y descubre qué consejo de la vida te está esperando. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿Te decidiste por la carta 1?

La respiración profunda y consciente te ayudará a calmar tu mente y cuerpo cuando sientas ese miedo. Inhala profundamente, sostén el aire en tu interior por unos segundos y exhala despacio.

Tu mayor miedo: No alcanzar los objetivos que te has propuesto en la vida.

¿Elegiste la carta 2?

La clave está en enfrentarlos directamente. Al hacerlo, reducirás ese poder sobre ti. Tienes que aceptar que el miedo es una emoción natural, por lo tanto, deberás usar algún método para acostumbrarte.

Tu mayor miedo: Perder el control en situaciones cruciales debido a los nervios o ira.

¿Seleccionaste la carta 3?

Superar esos miedos no debe ser un proceso terrorífico. Es necesario que tengas metas pequeñas y alcanzables que te acerquen a enfrentar lo que te atemoriza. Los pequeños logros te brindarán esa confianza.

Tu mayor miedo: No ser reconocido por cada esfuerzo que realizas diariamente.

¿Elegiste la carta 4?

Cambia esa percepción que posees del miedo. En lugar de visualizarlo como un obstáculo, aprécialo como una oportunidad de crecimiento. Si los enfrentas, serás más fuerte y resiliente.

Tu mayor miedo: Que las personas no te acepten tal como eres y seas juzgado por mostrar tu personalidad.

¿Seleccionaste la carta 5?

Habitualmente, el miedo está basado en aquello que es desconocido. Aprendes a aceptar ello que será parte de tu vida. No serás capaz de controlar todo, pero es posible que manejes tus reacciones.

Tu mayor miedo: Que ocurra algo inesperado en tu vida y sea algo que te perjudique totalmente.

¿Te orientaste por la carta 6?

Cuando percibas que el miedo te acorrale, intenta redirigir esa atención hacia algo positivo o constructivo. No te centres en lo que temes, enfócate en aquellos que deseas conseguir a corto, mediano o largo plazo.

Tu mayor miedo: Que tus pensamientos negativos sean influyentes en tu vida o perder la capacidad de tomar propias decisiones.

RECUERDA: El presente test visual está diseñado únicamente para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No es recomendable considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional en esta materia.

