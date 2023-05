La prueba psicológica que te vamos a mostrar enseguida guarda muchas revelaciones para ti. El test visual que verás a continuación te mostrará rasgos de tu personalidad con solo conocer con exactitud el tamaño de tus dedos. ¿Quieres saber más? Pues revisa la imagen que te dejaremos y realiza una elección.

En la ilustración se aprecia tres opciones. Cada uno con tamaño muy distinto de los dedos medios, índice y anular. Lo que debes hacer es observar la imagen y elegir cuál de ellos se parece más a tu mano. Cuando ya tengas tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de cada opción que se muestra.

La última etapa del test visual es que leas con detenimiento lo que implica cada opción, te aseguramos que los resultados que obtengas te dejarán sorprendido y así conocerás algunos rasgos de tu personalidad.

Imagen del test visual

Debes escoger una de las opciones que te mostramos en el test visual y así conocerás los resultados.| Foto: jagranjosh

Resultados del test visual

1. El dedo anular es más largo que el dedo índice

Eres el epítome del carisma y rebosante de encanto. Crees en ti mismo y te gusta correr riesgos. Una vez que pones tu mente en una tarea, no descansas hasta que la logras. Te gusta vivir libremente y no te andas con rodeos cuando es necesario. Persigues las cosas que quieres con la máxima dedicación y no te gusta aceptar un no por respuesta.

2. El dedo anular es más corto que el dedo índice

Eres súper confiado y agresivo. Tienes el comportamiento de un líder nato y te gusta hacerte cargo de las situaciones. También brilla en situaciones estresantes y posee una personalidad ingeniosa, serena y tranquilizadora. Te gusta guiar a los demás y rara vez pierdes la calma. Sin embargo, eres un aficionado en el asunto del corazón y consideras que las citas no tienen sentido y son estresantes. Prefieres estar solo en tu espacio que permitir que otros te conozcan.

3. El dedo anular y el dedo índice tienen la misma longitud

Si tu dedo anular y tu dedo índice tienen la misma longitud, caes en la categoría final. Usted es la definición de libro de texto de un mediador. Eres experto en comunicarte y puedes influir en cualquier persona con tu personalidad agradable. La gente siempre te revela sus secretos más profundos y oscuros, ya que también eres un gran oyente. Siempre tienes una solución a los problemas y sirves de consuelo para los demás. Aprecias a otras personas y atraes prácticamente a todos con tu naturaleza afable, empática y tranquila.

