Uno de mis sueños que son pocas probabilidades de cumplir es observar una aurora boreal. Pese a conocerlo por películas, este espectáculo de luces es increíble y no me imagino la sensación que viviré si lo apreció presencialmente. Claro que es complicado que ello ocurra en mi país, pero existe la posibilidad de quedar seducido por éstos en las naciones nórdicas. Ante este relato, debo explicarte que he diseñado un test visual con el mencionado fenómeno y es capaz de indicarte si cuentas con una óptima o pésima fortaleza mental. Se te mostrarán tres opciones y deberás escoger una de ellas. De esa forma, accederás a su información oculta en menos de dos minutos. ¿Estás preparado para saber un poco más de ti? ¡No pierdas tiempo y desarróllalo!

Imagen del test visual

¿Alguna vez has visualizado una aurora boreal? Quizás personalmente no, pero en las películas sí, ya que tienes una noción de ello. En esta oportunidad, te presentaré tres tipos del fenómeno en mención y tú deberías elegir cuál te parece más espectacular. ¿Ya decidiste? Entonces, lee su oculto mensaje en la zona de resultados.

TEST VISUAL | Dos minutos será suficientes para desarrollar esta prueba mental. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

AURORA BOREAL 1

Tu fortaleza mental está valorada en un 70%. Te agrada afrontar nuevos retos en la vida y encuentras la forma de seguir adelante ante las adversidades. Aunque algunos momentos te sientes triste, tomas valor y continúas.

AURORA BOREAL 2

Cuentas con una fortaleza mental al 100%. Nadie es capaz de perturbar tu mente y el optimismo que posees. Pase lo que pase, mantendrás la calma en todo momento y afrontarás con convicción los problemas.

AURORA BOREAL 3

Posees una fortaleza mental equivalente al 40%. Eres alguien sensible y tomas en cuenta los malos comentarios que brindan las personas sobre ti. Permites que tus emociones fluyan con facilidad en tu ser.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

