A lo largo de mi vida, me he fascinado con la idea de que nuestras decisiones aparentemente más simples pueden revelar aspectos profundos de nuestra personalidad. Por eso, quiero invitarte a que realices este test visual, en el que te pido que elijas uno de los cuatro búhos que verás en la imagen que acompaña este artículo. No pienses demasiado, simplemente elige el que más resuene contigo. Lo que quizás no sepas es que esta elección puede descubrir esas debilidades ocultas que a menudo ignoramos o evitamos. Al igual que estas aves, que son conocidos por su sabiduría y visión nocturna, este ejercicio busca alumbrar las sombras de tu forma de ser, permitiéndote ser más consciente de aquellas áreas que pueden estar frenando tu crecimiento.

Observa la imagen del test visual

Elige un búho y descubre tus debilidades ocultas.

Mira los resultados del test visual

¿Elegiste el búho #1?

Si elegiste este búho, es probable que una de tus debilidades ocultas sea la dificultad para delegar tareas o responsabilidades. Eres una persona que confía mucho en su capacidad para hacer las cosas bien, pero a veces ese deseo de perfección puede jugarte en contra. Según la teoría del locus de control de Julian Rotter, quienes tienen un locus de control interno tienden a creer que pueden controlar su destino, lo que puede derivar en una excesiva necesidad de control. Este mes, tu desafío será aprender a confiar más en los demás y permitir que otros tomen las riendas en ciertas áreas. Al delegar, no solo aligerarás tu carga, sino que también permitirás que otras personas crezcan a tu lado.

¿Elegiste el búho #2?

El búho que elegiste revela que una de tus debilidades ocultas es la tendencia a evitar el conflicto. Prefieres la paz y la armonía a cualquier tipo de confrontación, lo que a menudo te lleva a callar tus opiniones o ceder en situaciones en las que no deberías hacerlo. Esta conducta puede estar relacionada con un alto nivel de amabilidad, uno de los cinco grandes rasgos de la personalidad. Si bien la amabilidad es un rasgo positivo, cuando está desbalanceado puede llevar a la falta de asertividad. Este mes, intenta practicar la comunicación abierta y asertiva. No tengas miedo de defender tus intereses; el conflicto no siempre es negativo, a veces es necesario para el crecimiento.

¿Elegiste el búho #3?

Si tu elección fue el búho de la esquina inferior izquierda, tu debilidad oculta es el perfeccionismo. Tiendes a exigirte más de lo que deberías, lo que puede llevar a sentimientos de frustración cuando las cosas no salen como esperas. El perfeccionismo puede ser un rasgo motivacional, pero cuando se lleva al extremo, puede afectar tu bienestar emocional. Según Brené Brown, una investigadora de la vulnerabilidad, el perfeccionismo está relacionado con el miedo a ser juzgado o no ser lo suficientemente bueno. Este mes, intenta ser más compasivo contigo mismo y acepta que la imperfección es parte de la vida. Recuerda que la excelencia no se trata de ser perfecto, sino de aprender y mejorar constantemente.

¿Elegiste el búho #4?

Si escogiste este búho, es probable que una de tus debilidades ocultas sea la dificultad para establecer límites claros. Eres una persona generosa y dispuesta a ayudar, pero a veces eso te lleva a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas. La teoría del apego de John Bowlby señala que las personas con un estilo de apego ansioso pueden tener problemas para decir “no”, ya que temen que los demás se alejen o los rechacen. Este mes, será clave para ti aprender a establecer límites saludables y no sentirte culpable por priorizar tu bienestar. Practicar el autocuidado y respetar tus propios límites te permitirá ser más efectivo en tus relaciones sin sacrificar tu salud emocional.





