¿Alguna vez has sentido esa extraña conexión entre un color y un estado de ánimo? Yo sí. A veces, simplemente anhelo el azul profundo de un atardecer o la calidez del amarillo de un girasol. ¿Será que los colores, más allá de ser simplemente estéticos, esconden mensajes sobre nuestro interior? En este test visual, te propongo un viaje introspectivo a través de los colores. Sí, has leído bien. Vamos a utilizar la simple elección de una tonalidad de vela para asomarnos a las profundidades de nuestra psique. Suena casi mágico, ¿verdad? Pero la psicología nos dice que la elección de un color no es tan arbitraria como parece. Cada tonalidad está asociada a emociones, sensaciones y, por ende, a necesidades profundas.

Observa la imagen del test visual

Ahora, mira las velas que tienes frente a ti. Cada una, con un color diferente, emite una energía única. ¿Cuál te atrae más? ¿Cuál te hace sentir más en casa?

¿Qué color de vela prefieres? Tu respuesta revelará lo que más necesitas en tu vida.

Mira los resultados del test visual

¿Elegiste la vela roja?

Si te inclinaste por el rojo, es probable que seas una persona apasionada, llena de energía y con un fuerte deseo de vivir intensamente. El rojo simboliza la fuerza vital, la pasión y la determinación. Puede que estés buscando nuevas experiencias y emociones fuertes.

¿Elegiste la vela rosa?

La elección del rosa sugiere una naturaleza amable, compasiva y orientada hacia las relaciones. Si te identificas con este color, es posible que estés buscando más conexión emocional y armonía en tu vida.

¿Elegiste la vela azul?

El azul es el color de la calma, la tranquilidad y la confianza. Si te atrae, puede que estés buscando paz interior y estabilidad en tu vida. También puede indicar un deseo de comunicación más profunda y auténtica.

¿Elegiste la vela verde?

El verde representa el crecimiento, la renovación y la armonía con la naturaleza. Si elegiste esta vela, es probable que estés buscando equilibrio en tu vida y una mayor conexión con la Tierra.

¿Elegiste la vela blanca?

La vela blanca simboliza la pureza, la inocencia y la espiritualidad. Si te sientes atraído por ella, puede que estés buscando claridad, dirección y un sentido más profundo de propósito en tu vida.

¿Elegiste la vela morada?

El morado es el color de la sabiduría, la intuición y la espiritualidad. Si te inclinaste por este color, es posible que estés buscando un mayor desarrollo personal y una conexión más profunda con tu yo interior.





