El test visual que te muestro en este momento captó la atención de millones de internautas en todo el mundo. Y es que algunos consideran que una simple elección no cuenta con la capacidad de revelarnos detalles de nuestra personalidad, pero cuando se someten a la prueba y leen los resultados, quedan sin palabras. Por eso, resulta importante que seas sincero al momento de realizar tu elección y que, sobre todo, no cambies tu respuesta al último instante. ¿Estás listo?

La gráfica muestra cuatro puntos de distintos colores, entre los que se aprecian el rojo, naranja, amarillo, verde, etc. Simplemente tienes que elegir aquel que te guste o agrade más, y tras ello leer con bastante atención y cuidado los resultados que tiene este test visual para ti.

Mira la imagen y elige un color

Piensa sabiamente tu elección en esta prueba. Dependiendo de ella conocerás los resultados que te guiarán hacia estos aspectos increíbles de tu personalidad. En el preciso momento que tengas tu respuesta, lo siguiente es que conozcas el significado de la misma.

Solo tienes que elegir una de los colores y conocerás los resultados de este increíble test visual. | Foto: namastest

Descubre los resultados del test visual

Rojo

Si tu mirada se fue directamente a este color, puede ser que estés sintiendo ciertos miedos e inseguridades que bloquean tu energía. Es fundamental que entiendas que sí tienes un lugar en el mundo y nadie te lo quitará, pues has trabajado por ello.

Naranjo

La elección de este color indica que es la culpa lo que está bloqueando tu energía. Averigua qué no estás aceptando en ti, o de qué cosa te estás haciendo responsable sin que te corresponda.

Amarillo

Probablemente la vergüenza y la duda son las cosas que no te dejan fluir energéticamente, por lo que es bueno que te preguntes qué cosas propias te generan estos sentimientos y qué puedes hacer para liberarte. Como recomendación, reconecta con tu creatividad.

Morado

Hoy te sientes bloqueado principalmente porque no te dejas ver las cosas desde una perspectiva más amplia. No te limites y comienza a ver las cosas malas que te ocurren como una posibilidad de aprendizaje.

Verde

La elección de este color dice que la represión de tus emociones es lo que bloquea tu energía, así que es importante que dejes de guardarte lo que sientes, que busques un espacio para ti y para permitirte expresar el dolor que tienes actualmente.

Celeste

Quizás hay mentiras muy presentes en tu vida, cosas que te has guardado y has preferido no comunicar porque te da miedo. Tienes que saber que la verdad nos hace libres, así que comunica tu verdad, porque nadie puede juzgarte más que tú mismo.

Azul

Si elegiste este color es momento de darte cuenta que estás siendo muy materialista y que, por lo mismo, has dejado tu fe de lado. Es importante que entiendas que lo más importante en la vida no tiene que ver con el dinero, para que así puedas fluir y sentirte libre de vivir experiencias enriquecedoras ánicamente hablando.

¿Qué tipos de test psicológicos hay?

De acuerdo con el portal Psicología Online existen los siguientes:

Test psicométricos

Test de inteligencia

Test de rendimiento

Test de aptitud

Test de personalidad

Test neuropsicológicos

Test psicopatológicos

