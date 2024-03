La Semana Santa es un tiempo de reflexión, introspección y renovación espiritual. Es un momento perfecto para conectar con nuestro lado más profundo y escuchar los mensajes que Dios tiene para nosotros. Este año, he querido vivir estos días de una forma más personal e inmersiva. Por eso, he participado en un test visual que me ha ayudado a comprender mejor mis emociones, mis fortalezas y mis debilidades. Los resultados me han sorprendido y me han hecho meditar sobre mi relación con Dios. He descubierto aspectos de mí misma que no conocía y he recibido un recado de amor de Jesús que me ha llenado de paz y esperanza. Te invito a que tú también participes en esta experiencia única. Elige una carta y prepárate para recibir una palabra de aliento divina que te acompañará durante todo el año.

Imagen del test visual

Descubre el poder transformador de las cartas de autoayuda diseñadas por Doreen Virtue. Inspiradas en los evangelios, cada carta presenta una breve cita bíblica que te guiará hacia la luz. Elige una y sumérgete en el maravilloso mensaje de amor de Jesús que aguarda en su interior.

¿Sientes la necesidad de recibir un mensaje de amor y esperanza? Este test visual te acerca a la palabra de Jesús a través de un mensaje personalizado. Solo tienes que elegir una de las tres cartas y leer el mensaje que tiene para ti.

Resultados del test visual

Si optaste por la carta #1:

La carta te recuerda: “No juzguéis y no seréis juzgados”. Este mes, evita gastar energía en críticas y prejuicios hacia los demás. Practicar la compasión, ponerse en el lugar del otro para comprender sus acciones, te conectará con una energía positiva que se reflejará en tu vida. Recuerda que todo lo que das, regresa a ti. Guarda silencio y acepta las diferentes formas de hacer las cosas, y recibirás compasión y amor a cambio.

Si te inclinaste por la carta #2:

La carta te dice: “Para Dios todo es posible”. Tal vez te falte fe o comprensión sobre su significado. Este mes, trabaja en fortalecer tu fe. Observa a los pájaros que confían plenamente en que siempre tendrán lo necesario para vivir. Así es la fe: confiar en que el universo proveerá y que tienes libre albedrío para decidir cómo vivir. Recuerda, la fe es confianza sin dudar.

Si elegiste la carta #3:

La carta te aconseja: “No os preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo”. Enfrenta tu miedo al futuro y deja de preocuparte por catástrofes que probablemente nunca ocurran. Vivir preocupado por el mañana te impide disfrutar del presente. Trabaja en superar tus temores, suelta el control y aprende a vivir el momento presente, que es lo único real.

