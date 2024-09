Si pretendes conseguir grandes resultados en tu vida, es necesario que realices unos cambios en tus rutinas. Para ello, unos interesantes consejos conocerás en caso te animes a desarrollar el nuevo test visual que he preparado. No pienses que te quitará tiempo, por el contrario, en un minuto accederás a una importante recomendación que te servirá de mucho. ¿Cómo lo jugarás? Visualizarás un total de cuatro cartas. Tu deber es seleccionar aquella que capte tu atención o según lo que te oriente tu intuición. De esa forma, sabrás qué mensaje te está revelando. Antes de iniciar con tu intento, no está permitido que hagas trampa, tendrás que ser sincero con la alternativa elegida. ¿Listo para comenzar? ¡No esperes más!

Elige una alternativa de la imagen

Test visual: Una de las cartas te revelará cómo mejorar tu vida en pocos segundos. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE LA CARTA 1?

Es fundamental que aprendas a gestionar tu tiempo adecuadamente. Empieza a hacer una lista de prioridades diarias, identifica tus tareas más importantes y distribuye tus horarios correctamente. También es clave realizar unas pausas para evitar el agotamiento mental.

¿ELEGISTE LA CARTA 2?

Tendrás que enfocarte en cuidar tu salud mental. Deberás gestionar tus emociones y pedir ayuda cuando lo necesites. Te recomiendo que hables con un psicólogo para que te oriente en tu vida. También sería adecuado meditar, escribir en un diario tus pensamientos y más opciones.

¿ELEGISTE LA CARTA 3?

Tu actitud es importante en cada día. Para ello, necesitas mantener una mentalidad positiva y centrada en el progreso. Tienes que contar con pensamientos optimistas, evitar las autocríticas y reconocer lo que estás consiguiendo. Así te sentirás más motivado.

¿ELEGISTE LA CARTA 4?

Mejorar tu estilo de vida implica en desconectarte de la tecnología por un par de horas con la finalidad de encontrarte contigo mismo. Ponte límites con el uso de dispositivos electrónicos, especialmente antes de dormir. Aprovecha ese tiempo para mejorar.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

