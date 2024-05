La sinceridad y la honestidad son virtudes muy valoradas en la actualidad. Sin embargo, todos hemos mentido en algún momento de nuestras vidas por diferentes razones: para proteger los sentimientos de alguien, para evitar consecuencias negativas, o simplemente por hábito. Dicho esto, ¿alguna vez te has preguntado hasta qué punto eres propenso a decir mentiras? A continuación, te presentamos un test visual diseñado para ayudarte a descubrir qué tan propenso eres a mentir. ¿Te animas a participar? Esta prueba no pretende ser un diagnóstico definitivo, sino más bien una herramienta de introspección y entretenimiento. Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir una de las tres coronas que se muestran, la que más te llame la atención. Confía en mí, no dejes pasar esta oportunidad por nada.

Observa la imagen del test visual

Test visual: elige una de las coronas para descubrir si eres una persona mentirosa (Foto: Namastest).

Mira los resultados del test visual

¿Elegiste la corona #1?

Si has visto primero la corona de tres puntas, esto demuestra que eres una persona racional. Valoras enormemente a tu familia y estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos, incluso recurrir a la mentira si la situación lo requiere. Siempre reflexionas cuidadosamente antes de tomar decisiones y mantienes una autenticidad innegable, sin prestar atención a las opiniones de los demás sobre ti.

¿Elegiste la corona #2?

Si has visto primero la corona con terminaciones redondas, esto indica que tiendes a alejarte de las personas hipócritas, ya que no toleras la falsedad. Eres sumamente honesto en todas tus interacciones, siempre siendo veraz y detestando las mentiras. Prefieres relaciones breves pero significativas, y no crees en la monogamia. Destacas en dar consejos y tienes una actitud proactiva, enfrentando las situaciones sin importar las consecuencias.

¿Elegiste la corona #3?

Si te decantaste primero por la corona con la cruz, esto indica que muchas personas se dejan influenciar por tu “linda carita”, pero en tu mente a menudo elaboras realidades distintas que te benefician. Si es necesario para protegerte, no dudarás en recurrir a una pequeña mentira para evitar problemas. Esta capacidad para adaptarte a situaciones adversas te hace astuto y capaz de enfrentar desafíos con ingenio.





Te recomiendo ver este video

Muchas personas no pueden creer los resultados que brinda este test de personalidad, pues es capaz de revelarte varios detalles de tu forma de ser.