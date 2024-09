En un momento podemos estar felices, pues nos ocurren cosas increíbles en cada día, pero esa alegría se acabaría rápidamente ante la aparición de sucesos inesperados que nos afectarían anímicamente. Con este hecho, quisiera ayudarte a prepararte mentalmente diciéndote qué inconvenientes podrían aparecer en tu camino. Para ello, es necesario que resuelvas este test visual que he diseñado. No te tomará muchos minutos, ya que tus ojos y tu percepción te guiarán hacia esa verdad. Mirarás un total de cuatro noches estrelladas. Todas son hermosas, sin embargo, bastará que escojas una con el fin de acceder a esa información. No hay elecciones correctas o incorrectas, por el contrario, confía en la decisión que tomes. ¿Ya estás listo? ¡Entonces, no pierdas tiempo y juega ya!

Observa la imagen del test visual

Test visual: eligiendo una de estas noches, descubrirás qué te afectaría anímicamente. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Conoce los resultados del test visual

¿ELEGISTE EL FOCO 1?

Cuando no cumples las expectativas que posees en mente, tu estado de ánimo se derrumba. Te esfuerzas demasiado por conseguir tus metas y, cuando los resultados no son favorables, te sientes frustrado. Te recomiendo que confíes en tu trabajo y en el proceso, no te desesperes.

¿ELEGISTE EL FOCO 2?

El rechazo social afecta tu estado de ánimo. Eres una persona que valora la conexión con los demás y, cuando sientes que no encajas, se apodera la tristeza en ti. Tienes que reforzar tu confianza interna y recuerda que el valor personal no depende de la aceptación de otros.

¿ELEGISTE EL FOCO 3?

La falta de reconocimiento afecta profundamente tu motivación. Siempre te ha gustado que reconozcan tus esfuerzos y en caso de no recibir algún elogio, te sientes infravalorado. Si quieres superar este problema, es necesario que refuerces tu autoestima interna.

¿ELEGISTE EL FOCO 4?

Las discusiones que tienes con tu familia es la principal fuente de malestar en tu vida. Los conflictos que vives te desestabilizan emocionalmente. Cada desacuerdo te hace sentir vulnerable y por eso prefieres vivir en paz. Lo recomendable sería que implementes la comunicación.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

