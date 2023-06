Si eres fanático(a) de los test visuales, entonces sabes que en Depor hay muchos y, por ende, has participado en pruebas como “la que expone tu forma de ser, según la forma de tu dedo meñique” y “la que consiste en elegir un color para que sepas lo que los demás piensan de tu persona”. Bueno, todo eso me parece perfecto porque ahora te voy a presentar una que te ayudará a descubrir si eres una persona honrada o no.

Tal y como te indico en el titular de esta nota, podrás conocer si eres así comentando lo que captaste primero en la imagen. Sí, aquí no se te pide hacer nada más. Solo es dar esa respuesta. Los resultados te van a dejar maravillado(a), pero ten en cuenta que no poseen validez científica, a pesar de que otras personas aseguren lo contrario.

Observa aquí la imagen del test visual

La hoja compuesta y los individuos son las alternativas que están presentes en la imagen del test visual. No han dibujado otra cosa, así que evita mencionar un elemento distinto al que ya te indiqué. Lo que permitirá que te conozcas mejor es la contestación sincera. La mentira te perjudicará.

Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de una hoja compuesta y el de individuos. (Foto: MDZ Online)

Lee aquí los resultados del test visual

Hoja compuesta:

Si viste primero la hoja compuesta, te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer. No le temes al ridículo. Sabes como destacar entre la multitud. Eres creativo(a), coherente, muy extrovertido(a) y sociable. Siempre tienes temas de conversación. Te encanta hacer amigos. Vives como si no existiera un mañana.

Individuos:

Si viste primero los individuos, jamás harías algo para dañar a otro de manera intencional. Siempre cumples con tu palabra. No soportas sentirte rechazado(a). Eres muy celoso(a), fiel y leal. También destacas por ser honrado(a). Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test visual, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

