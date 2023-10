Si bien hay personas que son negativas, también existen las que son optimistas. Para que descubras si perteneces al segundo grupo o no, debes participar en el test visual que te presento ahora, que consiste en elegir uno de los instrumentos musicales que salen en la imagen. ¿Fácil? Por supuesto. ¡Aprovecha!

La idea es que escojas el que más te guste. Si seleccionas uno simplemente por cumplir, no obtendrás la información adecuada sobre ti. Te lo recalco para que no cometas un error tan común en estos días. Sin embargo, la decisión es tuya. Solo cumplo con indicarte lo que debes hacer en esta prueba.

Imagen del test visual

¿Qué instrumentos musicales hay en la imagen? Pues está un violín, un saxofón, una flauta y un piano. Cada uno esconde un significado que solo podrás leer cuando ya hayas seleccionado el que más te gusta. Antes no. Por favor, no hagas trampa. Los resultados no se moverán de su sitio. Estos te dejarán sorprendido(a), pero ten en cuenta que no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar un violín, un saxofón, una flauta y un piano. Debes escoger un instrumento musical.

Resultados del test visual

Violín:

Si elegiste un violín, eres una persona que destaca por su ternura. También por ser sensible, vulnerable, amable y comprensiva. Puedes llegar a hacer muchas cosas por los demás, olvidándote de ti por completo.

Saxofón:

Si escogiste un saxofón, eres una persona interesante y cambiante. Jamás revelarás todos tus secretos. La gente considera que es divertido comunicarse contigo.

Flauta:

Si elegiste la flauta, tienes alma de niño. Te sueles ver más joven de lo que realmente eres. A menudo te sientes decepcionado(a) de la juventud por su ingenuidad. Te encanta lo nuevo y lo interesante. Eres optimista.

Piano:

Si escogiste el piano, eres una persona muy emocional, pero con la edad has llegado a ocultar lo que sientes. Puedes llegar a tener un mal genio. Destacas por ser un buen líder.

¿Cómo son las personas optimistas?

Las personas optimistas, de acuerdo a la página web kidshealth.org, son aquellas que “ven el lado positivo de las cosas. Creen que las cosas van a salir bien. Creen que tienen la capacidad y la habilidad de hacer que las cosas vayan bien”.

