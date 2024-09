El rencor es una cualidad negativa que nos haría daño, pues nos afectaría a nuestra salud mental y no permitiría disfrutar de la felicidad. ¿Tú consideras que guardarías un odio hacia alguien en caso te haya lastimado? Esa respuesta lo descubrirás si te animas ahora mismo a realizar este nuevo test visual diseñado por mí. Desarrollarlo será muy fácil y aquí te lo explicaré. No tendrás que escoger opciones, por el contrario, notarás un total de 10 preguntas y cada una cuenta con dos alternativas. Deberás leer y elegir una de ellas. De acuerdo a tus respuestas, sabrás si en tu interior se esconde este defecto. Si pretendes adquirir un resultado verdadero, te recomiendo que respondas con sinceridad cada incógnita. ¿Te sientes preparado para jugar la prueba? ¡Mucha suerte en tu intento!

Responde las siguientes preguntas

1. ¿Cómo reaccionas si alguien te hace daño?

a) Lo olvido y sigo adelante, sin guardar rencor.

b) Me cuesta perdonar y lo recuerdo por mucho tiempo.

2. ¿Qué haces cuando te peleas con un amigo cercano?

a) Prefiero hablarlo y reconciliarme. No me gustan los problemas.

b) Evito hablarle en un buen tiempo, pensando en lo que ocurrió.

3. ¿Cómo te sientes cuando se disculpan sinceramente contigo?

a) Aceptó la disculpa, pero sigo recordando lo que pasó.

b) Aprecio el perdón y olvido lo que pasó.

4. Si alguien te ofende, ¿qué haces?

a) Intento resolverlo a la brevedad. No doy importancia al asunto.

b) Me mantengo distante y pienso en el mal que me hicieron.

5. ¿Qué haces cuando alguien que te lastimó necesita de tu ayuda?

a) Lo pienso mucho, considerando lo que pasó entre nosotros.

b) Lo ayudo sin problemas. No mezclo lo que ocurrió anteriormente.

6. ¿Te resulta fácil olvidar una traición o decepción?

a) Sí, todos cometemos errores y debemos perdonar.

b) No, esas cosas quedan marcas y las tengo que recordar siempre.

7. ¿Cómo te comportas cuando ves a alguien que te hizo daño?

a) Mantengo mi distancia y trato de no hablarle.

b) Actúo de manera cordial y sigo adelante como siempre.

8. Si alguien te traiciona, ¿cómo lo enfrentas en el futuro?

a) Evito a la persona y recuerdo lo que hizo en el pasado.

b) Le brindo una nueva oportunidad y sigo adelante como siempre.

9. ¿Qué sientes cuando te mencionan a alguien que te hirió?

a) No me afecta, ya he superado lo que pasó.

b) Siento un malestar, recuerdo cada detalle del daño que recibí.

10. ¿Cómo reaccionas cuando te ignora después de un conflicto?

a) Poco me importa, prefiero seguir con mi vida.

b) Me incomoda y recuerdo lo mal que me trató.

Conoce los resultados del test visual

DE ELEGIR MÁS VECES LA LETRA A

Dejas atrás las ofensas que recibiste en el tiempo pasado. Conoces que guardar rencor te afectaría a ti y prefieres actuar de forma madura. Si alguien te hizo daño, reflexionas esa situación y sigues adelante sin dar paso al resentimiento. Es verdad que no olvidas lo que ha sucedido, pero no tratas de vengarte.

DE ELEGIR MÁS VECES LA LETRA B

A menudo, recuerdas las heridas que te causaron y revives esas situaciones dolorosas. Guardas esos sentimientos tristes en el fondo, creando una barrera emocional entre tú y los demás. Ese rencor se acumula y no perdonas fácilmente. Te cuesta mucho olvidar las ofensas.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

