Seguro navegando por Internet te has dado cuenta que hay muchos test de personalidad. Bueno, hoy en día son muy populares. Nadie lo puede negar, pero en esta nota de Depor te presentamos el mejor de todos. Hablamos de la prueba viral psicológica que es capaz de revelarte si eres una persona temerosa. ¿Preparado(a)?

Para recibir esa información importante sobre tu forma de ser, solo tienes que indicar qué ves primero en la imagen, según MDZ Online. Ojo que en la ilustración nada más hay dos alternativas: el perro y la taza de café. No digas algo que no está. Cada opción posee un significado distinto. Ahora que ya te dejamos en claro todo esto, ¡adelante!

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona temerosa. Solo dinos si viste primero al perro o la taza de café. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Perro:

Si viste primero al perro, eres una persona muy responsable y fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Jamás harías algo que pueda perjudicar a otro(a). Prefieres ir lento, pero seguro. Tienes objetivos claros y haces hasta lo imposible para alcanzarlos. Si te caes, te levantas con más fuerzas. Destacas por tu perseverancia, creatividad e inteligencia.

Taza de café:

Si viste primero la taza de café, eres temeroso(a). Te asusta el futuro y eso no te permite crecer. No sabes cómo reaccionar ante situaciones inesperadas. Cuando algo no sale tal cual lo planeaste, sientes pánico. Te juega malas pasadas el ser estructurado(a).

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.