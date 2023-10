Para que te conozcas muy bien no tienes que hacer cosas extrañas. Simplemente debes participar en el test visual de aquí, que consiste en elegir un cactus. Apenas lo hagas, recibirás información sobre ti. Oportunidades así no puedes desaprovecharlas. La prueba es de las mejores que existen, así como “la que expone cómo eres en una relación”.

Antes de escoger, evidentemente, es fundamental que mires con atención la imagen. Y es que tu decisión debe estar basada en tus gustos. No puedes seleccionar solo por cumplir. Ten en cuenta que tu respuesta no podrás cambiarla, así que piensa bien. No creas que debes indicar con cuál te quedas en cuestión de segundos. Cuentas con todo el tiempo del mundo.

La imagen del test visual

Tan solo hay cinco cactus en la ilustración. Claro está, ninguno es igual al otro. Se diferencian por el tamaño, el color y la forma que tienen. ¿Ya sabes cuál elegirás? Si respondiste con un “sí”, anda a la sección de resultados. Ojo que estos son impresionantes, pero no tienen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco cactus. Debes escoger uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Cactus 1:

Si elegiste este cactus, no tienes malos pensamientos. Tu alma es hermosa y pura. Eres una persona bondadosa. A menudo te decepcionas de la gente.

Cactus 2:

Si escogiste este cactus, eres una persona que quiere cosas que no sean favoritas de nadie. Deseas estar cómodo(a) y en brazos de quienes amas. Los espacios vacíos y los libros te calman.

Cactus 3:

Si elegiste este cactus, deseas salud y felicidad para las personas que amas. Consideras que lo más importante es estar con quienes más quieres.

Cactus 4:

Si escogiste este cactus, crees en el amor. Eres una persona capaz de sentir que sin su pareja no podría ser feliz. Estás esperando un milagro.

Cactus 5:

Si elegiste este cactus, eres una persona normal y corriente. Necesitas trabajar para que tus deseos se hagan realidad.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

