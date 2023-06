Para que conozcas tu verdadera forma de ser no tienes que hacer cosas complicadas. Te lo digo yo que participé en el test visual de esta nota y pude enterarme de muchas cosas sobre mí. La prueba es excelente y por eso no me sorprende que esté entre las más destacadas que circulan en las redes sociales, así como “la que mostrará un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que determinará si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”.

En este test visual solo se te pide que mires una imagen con varios instrumentos musicales y luego escojas uno de ellos. Puede ser el que más te guste. Con esa elección habrás dado un importante paso para que recibas información relevante correspondiente a tu manera de ser. Nada mal, ¿no te parece?

¿Qué instrumento musical eliges en esta imagen?

En la imagen del test visual hay, en total, cuatro instrumentos musicales: el violín, el saxofón, la flauta y el piano. Solo esos pueden exponer cómo eres realmente. Piensa bien antes de elegir uno porque después no vas a poder cambiar tu respuesta. Si te preguntas dónde están los resultados, te cuento que los dejé más abajo y que no tienen validez científica, a pesar de que varios usuarios indiquen que sí.

Esta imagen te muestra un violín, un saxofón, una flauta y un piano. (Foto: namastest.net)

Sorpréndete con los resultados del test visual

Violín:

Si elegiste un violín, eres una persona que destaca por su ternura. También por ser sensible, vulnerable, amable y comprensiva. Puedes llegar a hacer muchas cosas por los demás, olvidándote de ti por completo.

Saxofón:

Si escogiste un saxofón, eres una persona interesante y cambiante. Jamás revelarás todos tus secretos. La gente considera que es divertido comunicarse contigo.

Flauta:

Si elegiste la flauta, tienes alma de niño. Te sueles ver más joven de lo que realmente eres. A menudo te sientes decepcionado(a) de la juventud por su ingenuidad. Te encanta lo nuevo y lo interesante. Eres optimista.

Piano:

Si escogiste el piano, eres una persona muy emocional, pero con la edad has llegado a ocultar lo que sientes. Puedes tener un mal genio. Destacas por ser un buen líder.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

