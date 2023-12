Realizar una simple elección puede guardar mucha información sobre nuestra personalidad. Y precisamente, en este test visual vas a descubrir diferentes posturas frente a la muerte y demás aspectos generales sobre la culminación de ciclos en tu vida. ¿Quieres conocer más sobre tu personalidad? Pues necesitaremos que seas muy sincero al momento de realizar tu elección.

En la gráfica se aprecian tres objetos completamente distintos. El primero un reloj de arena, el siguiente dos alas y el último dos dados. Escoge solo uno de las alternativas que te mostramos, pero tu elección debe ser guiada por la sinceridad. Cuando ya tengas en mente esa respuesta, el siguiente paso es que leas atentamente el significado de tu respuesta.

Mira la imagen del test visual

Solo debes escoger una de las tres alternativas y luego de ello podrás conocer los resultados del test visual.| Foto: genial.guru

Resultados del test visual

Opción 1: reloj de arena

La muerte para ti es algo biológicamente natural, por lo que no sueles darle mucha vuelta al tema, tiendes a buscar y disfrutar el momento y no abrumarte pensando con mayor profundidad en aquello. Para ti todo se acaba cuando morimos y lo ves como un término que en algún momento tendrá que pasar. Te duele naturalmente cuando te toca despedir a un ser querido, pero prefieres quedarte con los recuerdos bonitos y no darle mayor vuelta.

Opción 2: alas

Si elegiste esta opción es porque probablemente ves la muerte como un símbolo de libertad y descanso, como una etapa más de la vida que podrá llevarte a descansar y también a encontrarte con tus seres queridos que ya no están en este plano.

Opción tres: dados

Esta opción indica que eres alguien que ve la muerte como algo muy incierto y abrumador, por lo que te cuesta no angustiarte cuando debes pensar en ella. Esto es porque suele atemorizarte no tener el control de las situaciones o no saber cuando algo va a pasar.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te contamos que hay una gran lista que puedes mirar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

