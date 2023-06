Si me preguntas cuál es el test visual que más me ha sorprendido en los últimos días, debo mencionarte el que te traigo ahora. Y es que me ayudó a descubrir rasgos ocultos de mi personalidad. Todo en un dos por tres. La prueba, debido a ello, es un éxito en las redes sociales, al igual que otras como “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies”.

Para que sepas a profundidad cómo es tu forma de ser, debes mirar la imagen que he dejado más abajo y luego escoger la varita mágica que más te guste. Sí solo eso. Es increíble cómo una simple acción puede darnos la posibilidad de acceder a información importante sobre nuestra persona.

La imagen del test visual

En la imagen del test visual puedes apreciar claramente cinco varitas mágicas. Ninguna es igual a la otra. Todas poseen características que las vuelven diferentes. Como ya te indiqué, simplemente elige una que sea de agrado. Al hacerlo, tendrás acceso a los resultados de la prueba, los cuales son impactantes, pero no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra 5 varitas mágicas. Todas son distintas. (Foto: namastest.net)

Lee los resultados del test visual

Varita mágica 1:

Si elegiste esta varita mágica, cuando las cosas van mal, experimentas un alto nivel de ansiedad. Valoras mucho la paz, la tranquilidad y la armonía. Consideras que no hay nada más importante que el equilibrio.

Varita mágica 2:

Si escogiste esta varita mágica, planificas cuidadosamente todo lo que harás durante el día. Organizas todo. Tu lema es que hay un lugar para cada cosa.

Varita mágica 3:

Si elegiste esta varita mágica, te encanta la emoción. Ves al mundo como una fuente constante de alegría y energía. Siempre buscas nuevas aventuras. Odias el aburrimiento y la monotonía. Te encanta la libertad.

Varita mágica 4:

Si escogiste esta varita mágica, eres una persona sensible, cálida y honesta. A menudo te pones en el lugar del otro. Posees un corazón de oro y un gran deseo por ayudar a los demás.

Varita mágica 5:

Si elegiste esta varita mágica, eres alguien que se fija metas y luego te esfuerzas para lograrlas. Eres una persona orgullosa de su trabajo. Muchos pueden llegar a pensar que eres adicto(a) a tu empleo.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

