Descubrir si eres una persona honesta o mentirosa no será tan difícil como parece. No te enseñaré una evaluación que tome tiempo y sea tan aburrida, por el contrario, te mostraré un test visual que te mantendrá entretenido y lo desarrollarás en menos de un minuto. ¿Como tendrás que jugarlo? Es demasiado simple. En las siguientes líneas visualizarás un total de 10 preguntas con dos alternativas. Deberás elegir una de las opciones con sinceridad y, cuando sumes tus respuestas, sabrás qué rasgo está escondido en tu interior. Es importante que estés sumamente concentrado de principio a fin ya que así conocerás la verdad. ¿Listo para realizar esta actividad? ¡Te deseo mucha suerte!

Responde las siguientes preguntas

1. ¿Cómo reaccionas cuando cometes un error?

a) Reconozco mi error y busco soluciones para mejorar.

b) Lo oculto para evitar que me regañen.

2. ¿Qué harías si encuentras una cartera con dinero en la calle?

a) Me llevaría la cartera y me quedaría con el dinero.

b) Trataría de buscar al dueño o lo entregaría a las autoridades.

3. ¿Cómo te comportas cuando te piden tu opinión?

a) Siempre trato de ser directo y honesto, aunque sea incómodo para los demás.

b) Digo lo que la gente quiere escuchar para agradarle.

4. ¿Qué haces si te equivocas en una discusión?

a) Intento justificarme para no admitir que me equivoqué.

b) Acepto mi equivocación y pido disculpas por ello.

5. ¿Cómo reaccionas si te dan más cambio del debido?

a) Me lo guardo. Su error fue del negociante, no el mío.

b) Devuelvo el dinero extra, aunque nadie se haya dado cuenta.

6. ¿Qué harías si ves a un amigo haciendo lo incorrecto?

a) Prefiero no decirle nada, es más, me comienzo a reír de su acto.

b) Le diría lo que pienso, aunque eso lo haga enojar.

7. Si tienes una responsabilidad importante y no la cumples, ¿qué haces?

a) Admito que no cumplí y trato de explicar lo que sucedió.

b) Busco excusas o trato de culpar a otros.

8. ¿Qué haces cuando te preguntan algo que no sabes?

a) Finjo que sé la información para no recibir críticas.

b) Soy sincero y admito que no tengo conocimiento de ello.

9. ¿Cómo reaccionarías si cometes un error frente a muchas personas?

a) Actúo como si no hubiera pasado nada o no tomo importancia a los demás.

b) Reconozco mi error y trato de corregirlo.

10. ¿Qué harías si te piden una opinión sobre algo sensible?

a) Respondería con la verdad, pero de manera respetuosa.

b) Digo lo que mejor suene, aunque no estoy de acuerdo con ello.

Conoce los resultados del test visual

DE ELEGIR MÁS VECES LA LETRA A

Tienes una tendencia de decir mentiras de forma frecuente con la finalidad de evitar críticas o burlas. Parece que fuera una solución fácil, pero provocarás situaciones más complicadas en un futuro o que la gente no confíe en ti. Muchas personas creen que no eres directo y aparentas algo que no eres.

DE ELEGIR MÁS VECES LA LETRA B

La integridad es uno de los valores que más te resalta. Actúas de acuerdo a lo que está correcto y no te gustaría cambiar tu honestidad por conveniencia. Te encanta que tu reputación sea respetada y ser un ejemplo para otras personas. Reconoces que la verdad pueda doler, pero es mejor decirlo a que mentir.

RECUERDA: La presente prueba está diseñada para entretenerte y brindarte un autoconocimiento personal. No considerarlo como una evaluación psicológica ni sustituir el asesoramiento de un profesional de esta materia.

